Крупнейшие сделки на ПМЭФ

15-18 июня 2022 года состоится юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Ежегодно на нем заключаются сотни сделок общей суммой в несколько триллионов рублей. ТАСС подготовил материал о 20 крупнейших из них.

Фото: РИА Новости РИА Новости

1.На ПМЭФ в 2013 году между "Роснефтью" и Китайской народной нефтегазовой компанией (CNPC) было заключено соглашение на долгосрочные поставки нефти на сумму в $270 млрд. Контракт предусматривает отгрузку в Китай 365 млн т нефти в течение 25 лет. Поставки начались в конце июля 2013 года.

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2.В 2017 году на ПМЭФ был заключен меморандум о стратегическом партнерстве между немецкой Linde Group и группой компаний ТАИФ о строительстве нового комплекса по производству этилена на базе "Нижнекамскнефтехима". Инвестиции в проект составят $10 млрд. Также стороны подписали контракт на проектирование этого предприятия стоимостью около $1 млрд. Запустить производство планируется в конце 2023 года.

3.На ПМЭФ-2019 Ленинградская обл. подписала соглашение с ООО "Русхимальянс" по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе Усть-Луги Кингисеппского района. Ранее этот проект там же планировал реализовать "Газпром" совместно с нидерландской компанией Shell. Объем соглашения - $11 млрд (750 млрд рублей). Первый бетон в основание комплекса был залит в ноябре 2021 г., первую очередь планируется запустить в конце 2023 года.

4.В 2021 году на ПМЭФ "Русская платина" подписала меморандум о намерениях с ВЭБ.РФ и ВТБ по проекту освоения платино-медно-никелевого Черногорского месторождения в Красноярском крае, в том числе по строительству горно-обогатительного комплекса (ГОК) мощностью 7 млн т руды в год. Общие инвестиции в проект оценивались в $7,2 млрд (570 млрд рублей, здесь и далее пересчет в доллары по действовавшему курсу), в том числе 190 млрд рублей на первую очередь. Договор по кредитованию был подписан в феврале 2022 года. Ввод ГОКа в эксплуатацию намечен на 2024 год.

5.В ходе ПМЭФ-2013 "Роснефть" заключила соглашение с польской компанией PKN Orlen S. A. на поставку в Чехию 8 млн т нефти по трубопроводу "Дружба" на сумму $7 млрд. Контракт изначально был заключен до 30 июня 2016 года, но с тех пор трижды продлевался и действует до 2023 года. Поставки по нему продолжаются.

6.В ходе ПМЭФ-2018 "Роснефть", ВЭБ (с 2019 года - ВЭБ.РФ) и "ВЭБ-лизинг" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по долгосрочному лизингу оборудования для добычи. Объем финансирования составил $6,5 млрд (400 млрд рублей).

7.В 2016 году на ПМЭФ Газпромбанк и азербайджанская госнефтекомпания ГНКАР подписали меморандум о финансировании проекта газоперерабатывающего комплекса в Гарадаге (Азербайджан) в размере до $5 млрд. Сообщений о начале строительства не было.

8.На ПМЭФ-2016 Минпромторг и "Еврохим" подписали три соглашения о создании химических производств на $4,5 млрд (287 млрд рублей). В рамках данных договоренностей были построены калийный комбинат в Усолье (Пермский край), горно-обогатительный комбинат и фабрика по производству хлористого калия в г. Котельниково (Волгоградская обл.) и завод по производству аммиака в г. Кингисепп (Ленинградская обл.).

9.На ПМЭФ-2018 было подписано соглашение о намерении по кредиту на сумму $4,5 млрд (278 млрд рублей) на строительство железнодорожной магистрали Белкомур (Белое море - Коми - Урал), которое должна реализовать одноименная межрегиональная компания. Планируется, что Евразийский банк развития выделит синдицированный кредит. В конце 2019 года проект вошел в правительственный план развития инфраструктуры Северного морского пути. Строительство еще не начато.

10.В 2017 году Росатом подписал с Корпорацией атомной энергии Индии контракт стоимостью $4,2 млрд (239,4 млрд рублей) на строительство двух новых энергоблоков АЭС "Куданкулам". Их ввод в эксплуатацию намечен на 2024-2025 годы

11.В 2007 году в рамках ПМЭФ было подписано соглашение между "Аэрофлотом" и компанией Boeing о поставке 22 дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner. Стоимость сделки на тот момент составляла $3,6 млрд (к 2016 году выросла до $4,8 млрд). Поставки должны были начаться в 2014 году, однако были отложены сначала из-за проблем с литий-ионными аккумуляторами для электрооборудования самолетов этого типа, а затем - из-за удорожания стоимости лизинга, вызванного падением курса рубля. Договор был расторгнут в ноябре 2016 года.

12. На ПМЭФ-2021 Белгородская область подписала с НЛМК меморандум о намерениях по строительству нового горно-металлургического производства на базе Стойленского ГОКа. Проект планируется реализовать в 2024-2028 годах. Инвестиции в проект составят $3,2 млрд (250 млрд рублей).

13.На ПМЭФ в 2008 году девелоперская "Группа компаний "ПИК" подписала с управляющей компанией "Морской фасад" соглашение о строительстве 1,3 млн кв. м жилья на намывных территориях в Санкт-Петербурге. Стоимость сделки оценивалась в $3 млрд. "ПИК" оплатила только часть этой суммы, в 2010 году компания была вынуждена из-за финансовых проблем выйти из проекта, отдав купленные участки банкам-кредиторам.

14.В 2014 году на ПМЭФ было заключено соглашение по формированию инвестиционного проекта между правительством Нижегородской обл. и Федеральным центром проектного финансирования (дочерняя структура ВЭБ) на строительство моста через Волгу в районе поселка Подновье. Общая стоимость проекта оценивалась в $3 млрд (около 100 млрд рублей). Планировалось, что конкурс на строительство будет проведен в 2015 году, однако он так и не состоялся. В мае 2017 года губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что мост будет построен и после ввода в эксплуатацию станет платным. В настоящее время проект остается замороженным.

15.На форуме в 2014 года правительство Санкт-Петербурга подписало соглашение с израильской компанией Morgal Investments о строительстве на Пулковских высотах многофункционального жилого комплекса "Планетоград". Объем соглашения составил около $3 млрд (104,1 млрд рублей). Из-за задержек с получением согласований на строительство застройщик начал работу на участке только в 2017 году. В 2019 году проект был переименован в "Зеленый квартал". Первая очередь была сдана в 2020 г.

16.В 2019 году на ПМЭФ было подписано соглашение между Ростовской областью и "Юг-Энерго" о модернизации Новошахтинского завода нефтепродуктов. Планируется, что она завершится к концу 2020-х годов. Общая сумма инвестиций - $2,7 млрд (177 млрд рублей).

17.На ПМЭФ-2019 было подписан меморандум о намерениях между Ленинградской областью и "Еврохимом" по строительству нового завода аммиака и карбамида в Кингисеппе "Еврохим-Северо-Запад-2". Строительство началось в сентябре 2021 года. Срок запуска завода - 2024 год. Объем финансирования - $2,5 млрд (163 млрд рублей).

18.В 2019 году ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital российского бизнесмена Глеба Фетисова подписали соглашение о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Богучанском районе Красноярского края. Запуск комбината намечен на 2026 год. Объем финансирования - $2,2 млрд (140 млрд рублей).

19.В ходе ПМЭФ-2021 Белгородская область подписала соглашение с "Металлоинвестом" об инвестициях в "зеленую" металлургию на сумму 160 млрд рублей. Эти средства пойдут на модернизацию Лебединского ГОКа и Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова.