Концерты, спектакли и выставки. История культурных программ ПМЭФ

15-18 июня 2022 года состоится юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В его рамках ежегодно проходят концерты, спектакли, выставки. ТАСС подготовил материал о том, что в себя включали культурные программы предыдущих форумов. Впервые подобные мероприятия прошли в 2003 году.

Фото: РИА Новости РИА Новости

2003 год

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В 2003 году культурная программа VII Петербургского экономического форума предлагала гостям посещение городских и пригородных дворцов, парковых ансамблей, а также театров и музеев. Наряду с этим была организована ночная прогулка на катерах по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

2004 год

Культурная программа включала мероприятия в рамках XII Международного фестиваля "Звезды белых ночей". Он проходил в Санкт-Петербурге в мае - июле 2004 года и включал в себя разнообразные концерты и спектакли. Также была проведена выставка "Художники Юга России".

2005 год

В рамках культурной программы ПЭФ-2005 был организован концерт в Санкт-Петербургском государственном академическом театре оперы и балета им. М. П. Мусоргского.

2006 год

Культурная программа форума включала мероприятия, проводимые в рамках XIV Международного фестиваля "Звезды белых ночей". Он проходил в Мариинском театре Санкт-Петербурга в мае - июле 2006 года и включал в себя около ста спектаклей и концертов с участием мастеров искусств из разных стран мира.

2007 год

8 июня 2007 года в день открытия XI ПМЭФ на Дворцовой площади для гостей форума и жителей города впервые был организован бесплатный концерт. Немецкая группа Scorpions и британский певец Робин Гибб (группа Bee Gees) выступили в сопровождении Большого симфонического оркестра и хора Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Также были показаны "Снежное шоу" народного артиста РФ Вячеслава Полунина (на пляже у Петропавловской крепости) и балет "Лебединое озеро" с участием народной артистки РФ Ульяны Лопаткиной (на сцене Мариинского театра).

2008 год

Культурную программу XII Петербургского экономического форума открыло выступление Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Кроме этого, на Дворцовой площади прошел концерт Роджера Уотерса - одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd. В Михайловском театре состоялась премьера балета Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке Георгия Ковтуна. Прошел концерт, приуроченный к 150-летию Исаакиевского собора, в котором участвовали камерный хор Смольного собора, солисты Мариинского театра, а также детский хор телевидения и радио Петербурга. В ходе работы ПМЭФ-2008 состоялось более 15 культурных мероприятий.

2009 год

В 2009 году на Дворцовой площади состоялось выступление британской рок-группы Duran Duran и американской поп-певицы Анастейши. На сцене Мариинского театра была дана опера Петра Чайковского "Евгений Онегин", в Александринском театре были показаны балеты "Чайка" и "Анна Каренина". В общей сложности было организовано более 15 культурных мероприятий.

2010 год

Культурная программа ПМЭФ-2010 включала в себя выступление британской электронной группы Faithless, состоявшееся на Дворцовой площади, а также вечер романсов в исполнении Олега Погудина, прошедший в концертном зале "Октябрьский". В течение работы ПМЭФ-2010 было проведено 16 культурных мероприятий.

2011 год

Во время ПМЭФ-2011 на Дворцовой площади в сопровождении симфонического оркестра выступил британский певец Стинг. Концертные и балетные мероприятия прошли в Мариинском и Александринском театрах, а также в Театре музыкальной комедии. В общей сложности было организовано 23 культурных мероприятия.

2012 год

В 2012 г. в рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума на Дворцовой площади прошел концерт "Букет оперы", участие в котором приняли российский баритон Дмитрий Хворостовский, оперная певица из Южной Кореи Суми Чо, а также 12-летняя американская певица-сопрано Джеки Иванко. Специальная программа была представлена Театром оперы и балета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Михайловским театром и Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга. Кроме этого, в Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная творчеству французского скульптора Огюста Родена. В течение работы ПМЭФ-2012 состоялось 17 культурных мероприятий.

2013 год

В 2013 году в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади прошел концерт "Торжество классики", на котором интернациональный квартет Il Divo и итальянский ансамбль Le Div4s выступили в сопровождении Государственного симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Наряду с этим оперная певица Анна Нетребко и солисты Мариинского театра приняли участие в благотворительном концерте "Царскосельские этюды". Всего состоялось более 30 культурных мероприятий.

2014 год

В 2014 году культурная программа ПМЭФ включала гала-шоу Ильи Авербуха "Мы - чемпионы!" с участием известных фигуристов, а также проведение Санкт-Петербургского международного книжного салона, выставки "Рукописные сокровища Востока на берегах Невы" и благотворительного концерта "Признание в любви", состоявшегося в Александринском театре. В общей сложности прошло более 30 мероприятий.

2015 год

В ходе ПМЭФ-2015 был организован благотворительный футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол" с участием известных спортсменов и деятелей культуры. На новой сцене Александринского театра актриса Ингеборга Дапкунайте в качестве продюсера представила благотворительный спектакль "Прикасаемые" о слепоглухих людях. Свои программы также были предложены Мариинским, Михайловским и другими театрами. В течение работы ПМЭФ-2015 состоялось 40 культурных мероприятий.

2016 год

2017 год

В рамках культурной программы ПМЭФ состоялся гала-концерт в Михайловском театре с участием звезд балета Николая Цискаридзе, Дениса Родькина, Ирины Перрен. В этом же театре выступили Юрий Башмет и Всероссийский симфонический юношеский оркестр. В Эрмитаже прошел музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга", где была дана опера Пьетро Масканьи "Сельская честь". В Александринском театре выступил Миланский симфонический оркестр "Ла Верди". На Дворцовой площади прошел фестиваль "Петербург. Live", посвященный 55-летию со дня рождения Виктора Цоя (участвовали рок-группы "Пилот", "Пикник", "Кукрыниксы"). Также был проведен и ряд спортивных мероприятий: хоккейные, футбольные и баскетбольные гала-матчи, турнир по теннису "Белые ночи. Кубок фонда Росконгресс, кубок Росконгресса по гольфу. Всего в культурную программу было включено 88 концертов, выставок, турниров.

2018 год

В ходе форума в Михайловском театре состоялись гала-концерт в поддержку борьбы с онкологическими заболеваниями и прием с участием пианиста Бориса Березовского. В концертном зале Мариинского театра выступил ансамбль традиционных японских инструментов AUN J Classic Orchestra, на его новой сцене - пианист Денис Мацуев с оркестром Дрезденской государственной капеллы. В Гербовом зале Эрмитажа концертом "Выдающиеся голоса XXI века" открылся музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга". Были проведены выставки и экскурсии, международный фестиваль циркового искусства. В общей сложности состоялось более 60 мероприятий.

2019 год

В рамках культурной программы ПМЭФ в Михайловском театре был показан балет Людвига Минкуса "Дон Кихот", в Мариинском театре прошел концерт оркестра симфонического театра "Карло Феличе" (Генуя, Италия). На Дворцовой площади состоялись выступления артистов Венской государственной оперы Андреа Бочелли и Аиды Гарифуллиной, а также рок-группы "Би-2" в сопровождении симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Феликса Арановского. В здании Главного штаба была организована выставка произведений современных художников из разных стран "Искусственный интеллект и диалог культур", в галерее "Амбар Буржуа" - выставка авторских фарфоровых изделий Анатолия Белкина "Петербургские типы". В общей сложности состоялось свыше 100 мероприятий.

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