«МегаФон» показал на ПМЭФ максимально быстрый интернет

«Опция pre-5G позволяет предложить клиентам максимально возможную на сегодняшний день скорость в сетях LTE в России. МегаФон стал первым и пока единственным российским оператором, который дифференцирует тарифы не только по объему включенных минут и гигабайтов, но и скорости мобильного интернета. Обычная скорость в сети "МегаФона" в полтора раза выше, чем у конкурентов, и позволяет закрыть все основные потребности клиентов. С опцией pre-5G мы можем предложить еще больше скорости, если это необходимо», - рассказал директор по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрий Рудских.