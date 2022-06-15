«МегаФон» показал на ПМЭФ максимально быстрый интернет

«МегаФон» продемонстрировал участникам Петербургского международного экономического форума новую опцию pre-5G, обеспечивающую скорость интернета до 50 процентов выше обычной. Это максимально быстрый мобильный интернет, доступный на сегодняшний день в сетях LTE в России, рассказали в «МегаФоне».
Новые возможности мобильного интернета представлены на объединенном стенде холдинга USM. Участники ПМЭФ могут сравнить скорость с опцией pre-5G и обычную скорость в сети «МегаФона» и других операторов. Для точного сравнения нужно замерить скорость в одно время в одной локации с использованием одной модели смартфонов, что абоненту сложно реализовать в обычных условиях. На ПМЭФ проверить заявленные характеристики может каждый участник.
«Опция pre-5G позволяет предложить клиентам максимально возможную на сегодняшний день скорость в сетях LTE в России. МегаФон стал первым и пока единственным российским оператором, который дифференцирует тарифы не только по объему включенных минут и гигабайтов, но и скорости мобильного интернета. Обычная скорость в сети "МегаФона" в полтора раза выше, чем у конкурентов, и позволяет закрыть все основные потребности клиентов. С опцией pre-5G мы можем предложить еще больше скорости, если это необходимо», - рассказал директор по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрий Рудских.
Предложить опцию, ускоряющую мобильный интернет, специалисты компании смогли за счет обновления сервисной модели управления трафиком с использованием передовых технологий SON (Self-Organizing Network), DRX (Discontinuous Reception) и RCAF (RAN Congestion Awareness Function), а также частотного ресурса, позволяющего предложить максимальные возможности абонентам. Эффективно управлять частотным ресурсом также помогает использование технологий VoLTE и VoWiFi, доступных абонентам в большинстве регионов.
Запущенная в марте 2022 года опция pre-5G доступна бесплатно абонентам максимальных тарифов линейки #БезПереплат. Пользователи других тарифных планов могут подключить ее в личном кабинете за 399 рублей в месяц.