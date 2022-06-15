Новгородская область привезет на ПМЭФ живую неясыть

Живую серую неясыть, обитающую на территории музея "Соколиный двор", привезут на XXV Петербургский международный экономический форум. Птица будет встречать гостей стенда Новгородской области, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального правительства.
"На стенде будут представлены важные цифры региона, аллея молодых ученых и их разработки, которые активно применяются по всему миру. Встречать гостей нашего стенда будет хозяйка новгородских лесов - серая неясыть", - пояснили в пресс-службе, добавив, что живую птицу привезут на второй день форума с новгородского "Соколиного двора".
В правительстве региона отметили, что неясыть перевезут с соблюдением всех необходимых требований. Птица не будет находится в клетке - для нее оборудуют специальное пространство.
В этом году стенд Новгородской области представляет собой экраны в виде арок Ярославова дворища, где проходили первые торговые сделки на Руси. У гостей есть возможность совершить виртуальную прогулку по достопримечательностям области и градообразующим предприятиям. Наглядно оценить потенциал для инвестирования можно на площадке особой экономической зоны "Новгородская", которая представлена в виде макета.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, пройдет с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.