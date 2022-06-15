Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
46 минут назад

Прибывшие на ПМЭФ представители талибов попали на видео

Lenta.ruиещё 4

Представители правительства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) прибыли на 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Видео, на которое попали талибы, опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

По данным агентства, на форум прибыли замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии, временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.

Делегация Торгово-промышленной палаты Афганистана посетит ПМЭФ

Ранее глава второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что перспективы признания Москвой правительства боевиков «Талибана» существуют. По его словам, первым шагом к этому решению станет этнополитически инклюзивная власть в Афганистане.

Экономика,Видео,ПМЭФ-2022,Замир Кабулов,Талибан,Торгово-промышленная палата,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители