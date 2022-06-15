Прибывшие на ПМЭФ представители талибов попали на видео

Представители правительства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) прибыли на 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Видео, на которое попали талибы, опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.
По данным агентства, на форум прибыли замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии, временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.
Ранее глава второго департамента Азии МИД, спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что перспективы признания Москвой правительства боевиков «Талибана» существуют. По его словам, первым шагом к этому решению станет этнополитически инклюзивная власть в Афганистане.