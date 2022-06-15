Прибывшие на ПМЭФ представители талибов попали на видео

Представители правительства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) прибыли на 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Видео, на которое попали талибы, опубликовали в Telegram-канале РИА Новости.

По данным агентства, на форум прибыли замглавы торгово-промышленной палаты Афганистана и глава афганской дипмиссии, временный поверенный в делах Афганистана в России Джамал Насир Гарвал.