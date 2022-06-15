Гостям ПМЭФ-2022 представили новое российское пассажирское судно

15 июня. – АО «ОСК» представило гостям «северной столицы» и участникам Петербургского международного экономического форума новое речное судно «Соталия». Презентация прошла в акватории Невы, где «Соталия» совершила свой первый круиз.
Это судно - «рабочая лошадка» для внутренних водных путей. Судостроители со знанием дела подошли к созданию и строительству этого проекта: у судна минимальная осадка, а широкая вариативность используемых двигателей -это и дизель, и газомоторный вариант, и наконец электрический, - позволяет превратить «Соталию» в по-настоящему «зеленое судно». У «Соталии» отличный видовой салон, продуманный дизайн, есть открытая палуба. Так что это не только «речной трамвайчик», но и отличное прогулочно-экскурсионное судно. А если говорить про «грузопассажирские» возможности, то тут корабелы заложили в проект модульный принцип, позволяющий адаптировать его под задачи снабжения городов и сёл, – отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Реки всегда были важными транспортными артериями, и даже сегодня в России есть очень много населенных пунктов, где сообщение по реке является оптимальным, а иногда и безальтернативным. Речной флот, созданный в годы СССР, постепенно уходит, и пора его заменить на доступные, надежные, красивые современные суда. «Соталия» - именно такое судно, спроектированное и построенное в России. И мы показываем его здесь, в Санкт-Петербурге, участникам ПМЭФ, потому что рассчитываем, что им заинтересуются во многих регионах страны. Мы в ОСК готовы наладить массовое производство нового речного флота, - рассказал о проекте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Напомним, что проект был разработан на АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» (входит в ОСК). Технические характеристики «Соталии»: длина наибольшая – 17,5 м; ширина наибольшая – 3,3 м; осадка – 0,5 м; водоизмещение – 12 т; мощность двигателя – 230 кВт; число пассажиров – 30 чел. Проектирование и строительство велось под наблюдением Российского Речного Регистра. Строительство первой «Соталии» велось в Калининградской области. Судно оснащено двигателем от ЯМЗ и водомётным движителем от НПО «Винт» Центра судоремонта «Звездочка».