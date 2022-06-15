Гостям ПМЭФ-2022 представили новое российское пассажирское судно

Это судно - «рабочая лошадка» для внутренних водных путей. Судостроители со знанием дела подошли к созданию и строительству этого проекта: у судна минимальная осадка, а широкая вариативность используемых двигателей -это и дизель, и газомоторный вариант, и наконец электрический, - позволяет превратить «Соталию» в по-настоящему «зеленое судно». У «Соталии» отличный видовой салон, продуманный дизайн, есть открытая палуба. Так что это не только «речной трамвайчик», но и отличное прогулочно-экскурсионное судно. А если говорить про «грузопассажирские» возможности, то тут корабелы заложили в проект модульный принцип, позволяющий адаптировать его под задачи снабжения городов и сёл, – отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.



Реки всегда были важными транспортными артериями, и даже сегодня в России есть очень много населенных пунктов, где сообщение по реке является оптимальным, а иногда и безальтернативным. Речной флот, созданный в годы СССР, постепенно уходит, и пора его заменить на доступные, надежные, красивые современные суда. «Соталия» - именно такое судно, спроектированное и построенное в России. И мы показываем его здесь, в Санкт-Петербурге, участникам ПМЭФ, потому что рассчитываем, что им заинтересуются во многих регионах страны. Мы в ОСК готовы наладить массовое производство нового речного флота, - рассказал о проекте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.