В Петербурге стартовал Российско-китайский деловой форум

В преддверии юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) открылся V юбилейный Российско-китайский деловой форум. Коллеги из двух стран приступили к обсуждению экономических и политических вызовов, а также концепции Большого Евразийского партнёрства. Форум проходит на площадке Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

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По словам организаторов, пятый Российско-китайский деловой форум проходит в непростое время для всего мира. Многим странам предстоит разработать комплексные стратегии развития в условиях, когда разрушаются традиционные торгово-экономические связи и логистические цепочки. Меняются и глобальные тренды на развитие экономики.

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Эта повестка продолжится 16 июня бизнес-диалогом России и Китая. Спикеры детально обсудят шаги к улучшению торгово-экономического сотрудничества двух стран, роль центральных органов власти, администрации регионов, предприятий и отраслевых ассоциаций в целях реализации целей по достижению товарооборота в 200 млрд долларов к 2024 году.

Модераторами выступят директор Института Дальнего Востока Российской академии наук (ИДВ РАН) Кирилл Бабаев и президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Также на площадке ПМЭФ-2022 организуют бизнес-лаундж Международного центра совместных инициатив (ICJI). Церемония открытия состоится 16 июня в 10:00.

ICJI — новый проект «Росконгресса». Деятельность фонда ориентирована прежде всего на развитие торговых и экономических связей между Россией и дружественными ей странами. Это направление открывает новые возможности для иностранного бизнеса в России в формате «единой платформы».

О ПМЭФ-2022

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная экономическая конференция в России, которую в СМИ часто называют «русским Давосом» (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе). Юбилейный, 25-й ПМЭФ проходит 15–18 июня 2022 года. Главная тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности».

На площадке форума встречаются лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты и учёные. Они обсуждают экономические вопросы, стоящие перед Россией и мировыми рынками. Ежегодно форум посещают более 10 000 участников из более чем 140 стран мира. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России.

Форум имеет практическую направленность. С 2010 года в рамках ПМЭФ было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму почти $600 млрд. Больше всего договоров заключили в 2013-м: 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн рублей. В 2019 году сумма соглашений составила 3,271 трлн рублей, в 2021 году — 4,267 трлн рублей.