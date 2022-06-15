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1 час назад

Ярошенко примет участие в ПМЭФ

ТАСС

Российский летчик Константин Ярошенко выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге на полях ПМЭФ.

Ярошенко примет участие в ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотела бы сказать, что среди специальных гостей Константин Ярошенко. Если раньше на протяжении многих лет мы говорили о том, что он российский летчик, то сегодня мы можем сказать, что Константин Ярошенко - это общественный деятель, человек, которому есть, что сказать", - сказала она.

Захарова отметила, что участие Ярошенко на форуме будет его первым публичным выступлением. "Он давал интервью, но все-таки это было общение один на один с корреспондентами и журналистами. К такой широкой аудитории со своей темой он обратится впервые, а это действительно не просто кем-то придуманная и заочно подготовленная, а выстраданная и идущая от жизни тема", - добавила дипломат.

27 апреля МИД РФ сообщил об обмене россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Ярошенко был приговорен в США в 2011 году к 20 годам лишения свободы в связи с обвинениями в контрабанде наркотиков. Он полностью отрицал вину и называл арест провокацией, а само дело в отношении него - сфабрикованным. Студент из США Рид был осужден в РФ в 2020 году на 9 лет по делу о нападении на полицейских.

Экономика,ПМЭФ-2022,Тревор Рид,Константин Ярошенко,Мария Захарова,МИД России,
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