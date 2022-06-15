Ярошенко примет участие в ПМЭФ

Российский летчик Константин Ярошенко выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге на полях ПМЭФ.
"Хотела бы сказать, что среди специальных гостей Константин Ярошенко. Если раньше на протяжении многих лет мы говорили о том, что он российский летчик, то сегодня мы можем сказать, что Константин Ярошенко - это общественный деятель, человек, которому есть, что сказать", - сказала она.
Захарова отметила, что участие Ярошенко на форуме будет его первым публичным выступлением. "Он давал интервью, но все-таки это было общение один на один с корреспондентами и журналистами. К такой широкой аудитории со своей темой он обратится впервые, а это действительно не просто кем-то придуманная и заочно подготовленная, а выстраданная и идущая от жизни тема", - добавила дипломат.
27 апреля МИД РФ сообщил об обмене россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида. Ярошенко был приговорен в США в 2011 году к 20 годам лишения свободы в связи с обвинениями в контрабанде наркотиков. Он полностью отрицал вину и называл арест провокацией, а само дело в отношении него - сфабрикованным. Студент из США Рид был осужден в РФ в 2020 году на 9 лет по делу о нападении на полицейских.