В Санкт-Петербурге начался юбилейный ПМЭФ

«Юбилейный форум традиционно начинается в рабочем режиме. Привычная утренняя суета и подготовка к важным событиям. В этом году гостей форума уже на входе встречает необычная инсталляция. В честь 25-летия здесь представлена ретроспектива всех пройденных лет. 73 портрета самых значимых фигур - в основном это главы государств, которые приезжали в, как когда-то его называли, русский Давос. Сейчас имя Петербургского форума стало даже более известным. Кстати, 18 из 73 портретов с сюрпризом, если навести камеру с телефона, можно увидеть фрагмент выступления этого участника. Здесь же ключевые цитаты, ставшие на форуме крылатыми. Тут же можно увидеть и эволюцию самого логотипа форума: каким он был в 1997 году и как менялся на протяжении 25 лет».