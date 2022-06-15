На ПМЭФ-2022 обсудят перспективы работы онлайн-сервисов

В первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022), 15 июня, состоится форум креативного бизнеса (ФКБ). Один из блоков сессии «Пираты контентного моря: будущее онлайн-платформ» посвятят перспективам развития сервисов предоставления услуг через интернет. Это особенно актуально, поскольку в 2022 году санкции затронули практически все сферы российского бизнеса, указали организаторы.

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Киноиндустрия не стала исключением: западные компании не только стали отказываться от сотрудничества, но и начали «отменять» признанные шедевры российской культуры. Ряд зарубежных компаний, в том числе Netflix, заявили об уходе с российского рынка и отключили свои сервисы на территории России. При этом стриминговый контент в различных формах останется доступным в России и подстёгивает развитие пиратства, отметили организаторы.

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«Лучшее средство выделиться в среде перенасыщенного медиарынка — это оригинальный контент. И хочу отметить, что отечественные проекты стабильно занимают лидирующие позиции в его производстве», — подчеркнула заместитель директора «Росконгресса» Елена Маринина.

Участники сессии обсудят новые форматы и подходы в работе онлайн-платформ, модели взаимодействия производителей контента и ОТТ-платформ, способы привлечения подписчиков и борьбу с пиратскими сайтами.

Модерировать сессию будет главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Планируются к выступлению соучредитель и продюсер COSMOS Studio Александр Акопов, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» (АИВ) Алексей Бырдин, креативный продюсер A-ONE Виктория Лымарь, генеральный директор видеосервиса Premier Софья Митрофанова.

«Участие в сессии ФКБ даёт нам возможность обсудить в широком профессиональном кругу самые важные вопросы развития на ближайшую перспективу», — отметила Митрофанова.

Организатором сессии выступает социальная платформа фонда «Росконгресс» — фонд «Инносоциум».

О ПМЭФ-2022

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная экономическая конференция в России, которую в СМИ часто называют «русским Давосом» (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе). Юбилейный, 25-й ПМЭФ проходит 15–18 июня 2022 года. Главная тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности».

На площадке форума встречаются лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты и учёные. Они обсуждают экономические вопросы, стоящие перед Россией и мировыми рынками. Ежегодно форум посещают более 10 000 участников из более чем 140 стран мира. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России. Форум имеет практическую направленность. С 2010 года в рамках ПМЭФ было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму почти $600 млрд. Больше всего договоров заключили в 2013-м: 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн рублей. В 2019 году сумма соглашений составила 3,271 трлн рублей, в 2021 году — 4,267 трлн рублей.