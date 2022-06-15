Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 40 соглашений почти на 145 млрд рублей

Власти Московской области намерены заключить 40 соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), планируемая сумма инвестиций - около 145 млрд рублей, об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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"В этот раз мы тоже приехали не с пустыми руками. Подготовлено 40 соглашений на общую сумму почти 145 млрд рублей. Это особенно важные сегодня проекты импортозамещения, это инвестиции в инфраструктуру, а также - 25 тыс. новых рабочих мест", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

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Он отметил, что данный форум является возможностью рассказать бизнесу о переменах в Подмосковье и пригласить инвесторов реализовать новые проекты. "Результаты работы нашей команды на ПМЭФ в предыдущие годы говорят сами за себя. Большинство подписанных соглашений дали жизнь предприятиям и объектам, которые обеспечивают рабочие места людям и налоги бюджету. Например, "Гринфилдс-Агро" в Наро-Фоминске в этом году уже планирует собрать более 400 тонн малины, клубники, ежевики и голубики, а "Луховицкие овощи" построили за это время 100 га теплиц. Много других знаковых проектов, среди них и крупные предприятия по производству фармацевтической продукции, такие как "ПСК Фарма" в Дубне и "Петровакс Фарм" в Подольске, распределительные центры "Озон" и "Вайлдбериз". Перечислять можно долго", - добавил Воробьев.

В пресс-службе рассказали, что на форуме будет работать стенд Московской области. "В этом году его посетители могут прямо здесь же инвестировать в какое-либо подмосковное импортозамещающее производство. В импровизированном магазине на прилавках разместились башенные краны и судовые кабели, лифты бизнес-класса и бытовая техника, косметика и лекарственные препараты, капсульный кофе и корм для животных. Все то, что производится в Подмосковье. У каждого товара на ценнике есть QR-код. Он открывает доступ к подробной информации о предприятиях и их проектах импортозамещения. Собрав собственную инвестиционную корзину, на кассе можно еще раз обдумать - сколько вы реально готовы вложить. А затем - провести виртуальную оплату и получить чек", - добавили в региональном правительстве.