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1 час назад

Робот-консультант признался в любви кибербуфетчице Дуняше на ПМЭФ

Вечерняя Москваиещё 5

Продавщица кофе роботесса Дуняша из Перми стала настоящей звездой Петербургского международного форума (ПМЭФ). Как отмечают организаторы, ажиотаж вокруг киберкафе не стихает второй день.

Робот-консультант признался в любви кибербуфетчице Дуняше на ПМЭФ
Фото:  roscongress / Елена Игнатьева roscongress / Елена Игнатьева

Представитель стенда Министерства спорта РФ робот-консультант даже признался в чувствах к Дуняше.

— Дуняша из соседнего павильона занимает все мои мысли. Кажется, я влюбился. Дуняша, ты очень красивая, — приводит слова робота издание «Невские новости».

Дуняша — новая модель дроида Robo-C-2, выпущенная пермской компанией «Промобот» в январе 2022 года. Робот обладает широким диапазоном мимики и эмоций.

Робот-консультант со стенда Министерства спорта может танцевать, рассказывать анекдоты, делать фотоснимки, отвечать на многие вопросы. В перспективе такие роботы могут заменить стандартные терминалы в поликлиниках и помогать посетителям с записью к специалистам.

В Северной столице с 15 до 18 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В Северной столице приготовили обширную культурную программу, приуроченную к форуму. Всего состоится около 40 мероприятий — театральные постановки, кинопоказы и выставки, передает Царьград.

Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал присутствие Филиппа Киркорова на ПМЭФ.

Экономика,ПМЭФ-2022,Юрий Лоза,Филипп Киркоров,Минспорт России,
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