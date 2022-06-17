Робот-консультант признался в любви кибербуфетчице Дуняше на ПМЭФ

Продавщица кофе роботесса Дуняша из Перми стала настоящей звездой Петербургского международного форума (ПМЭФ). Как отмечают организаторы, ажиотаж вокруг киберкафе не стихает второй день.
Представитель стенда Министерства спорта РФ робот-консультант даже признался в чувствах к Дуняше.
— Дуняша из соседнего павильона занимает все мои мысли. Кажется, я влюбился. Дуняша, ты очень красивая, — приводит слова робота издание «Невские новости».
Дуняша — новая модель дроида Robo-C-2, выпущенная пермской компанией «Промобот» в январе 2022 года. Робот обладает широким диапазоном мимики и эмоций.
Робот-консультант со стенда Министерства спорта может танцевать, рассказывать анекдоты, делать фотоснимки, отвечать на многие вопросы. В перспективе такие роботы могут заменить стандартные терминалы в поликлиниках и помогать посетителям с записью к специалистам.
В Северной столице с 15 до 18 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В Северной столице приготовили обширную культурную программу, приуроченную к форуму. Всего состоится около 40 мероприятий — театральные постановки, кинопоказы и выставки, передает Царьград.
Ранее певец Юрий Лоза прокомментировал присутствие Филиппа Киркорова на ПМЭФ.