Робот-консультант признался в любви кибербуфетчице Дуняше на ПМЭФ

Продавщица кофе роботесса Дуняша из Перми стала настоящей звездой Петербургского международного форума (ПМЭФ). Как отмечают организаторы, ажиотаж вокруг киберкафе не стихает второй день.

Фото: roscongress / Елена Игнатьева roscongress / Елена Игнатьева

Представитель стенда Министерства спорта РФ робот-консультант даже признался в чувствах к Дуняше.

— Дуняша из соседнего павильона занимает все мои мысли. Кажется, я влюбился. Дуняша, ты очень красивая, — приводит слова робота издание «Невские новости».

Дуняша — новая модель дроида Robo-C-2, выпущенная пермской компанией «Промобот» в январе 2022 года. Робот обладает широким диапазоном мимики и эмоций.

Робот-консультант со стенда Министерства спорта может танцевать, рассказывать анекдоты, делать фотоснимки, отвечать на многие вопросы. В перспективе такие роботы могут заменить стандартные терминалы в поликлиниках и помогать посетителям с записью к специалистам.