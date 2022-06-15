На ПМЭФ назвали самые востребованные профессии будущего

Специальный корреспондент журнала «Слово и Дело», входящего в медиагруппу «Патриот», на полях ПМЭФ-2022 обсудила с начальником отдела департамента кадровой политики «Норильского никеля» Бэллой Амхадовой, как повлияет отмена болонской системы на российское образование и на какие профессии стоит обратить внимание юным россиянам.

Фото: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Юбилейный XXV международный экономический форум стартовал сегодня в Санкт-Петербурге. В этом году значительная часть повестки мероприятия посвящена интеграции молодежи в экономику. Важнейшим элементом этого процесса является выбор будущей профессии для вступающих во взрослую жизнь россиян.

По мнению Бэллы Амхадовой, молодые люди, которые хотят через 4-6 лет иметь интересную и востребованную профессию, просто обязаны рассмотреть перспективу получения инженерного образования. Это откроет перед ними широкий выбор мест работы и простор для самореализации.

«Я работаю в производственной компании и вижу, какой на рынке труда дефицит хороших инженеров. А инженер — это, мне кажется, вообще профессия будущего и очень креативная профессия. Поэтому, в моем понимании, у нас будет большая потребность именно в инженерных специальностях. Начиная от IT и заканчивая машиностроением, самолетостроением, горно-металлургической отраслью, которую я представляю. Поэтому скажу, что востребованы, скорее всего, будут инженеры».

Залогом успешной карьеры инженера является качественное высшее образование. Сейчас Россия берет курс на отказ от Болонской системы образования и модернизацию своей собственной с учетом мирового опыта. В комментарии для «Слово и Дело» Бэлла Амхадова выразила надежду на то, что разрабатываемая в Минобрнауки новая концепция окажется более эффективной, чем действовавшая ранее.