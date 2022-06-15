В Петербурге утром 16 июня в рамках ПМЭФ состоится забег SPIEF Run

В Санкт-Петербурге утром 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится забег SPIEF Run.

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Участники ПМЭФ и жители города выйдут на старт дистанции в 5 км в 06:30. Забег начнётся у Исаакиевского собора.

В церемонии открытия примут участие министр спорта России Олег Матыцин, вице-губернатор Борис Пиотровский и руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу.

Олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Евгений Рылов, а также многократные чемпионки мира Дина и Арина Аверины, российский автогонщик Никита Мазепин, спортивный блогер Алексей Столяров наградят победителей и призёров забега среди мужчин и женщин в зачётах для участников ПМЭФ и жителей Санкт-Петербурга.

Впервые на SPIEF Run будет организован зачёт для корпоративных команд.

Победителя и призёров среди корпораций наградят в дни форума в павильоне Министерства спорта на площадке ПМЭФ в «Экспофоруме».