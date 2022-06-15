На ПМЭФ анонсировали концерт Григория Лепса

17 июня Buddha-Bar Saint Petersburg подготовил для гостей необычайный сюрприз: рекордсмена по аншлагам и любимца публики Григория Лепса.

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Гостей ресторана ждут мощная энергетика, бархатный баритон и взрывная самоотдача от выступления Григория Лепса. Суперхиты и полюбившиеся песни в исполнении звезды российской сцены станут лучшим воспоминанием на весь год.

Также в программе вечеринки DJ-сет от Алексея Миронова и выступления легендарного Buddha-Bar Show, ставшего визитной карточкой всемирно известного лаунжа.