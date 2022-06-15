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1 час назад

17.06 Концерт Григория Лепса на ПМЭФ в ресторане Buddha-Bar

Antenna Daily

17 июня Buddha-Bar Saint Petersburg подготовил для гостей необычайный сюрприз: рекордсмена по аншлагам и любимца публики Григория Лепса.

На ПМЭФ анонсировали концерт Григория Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гостей ресторана ждут мощная энергетика, бархатный баритон и взрывная самоотдача от выступления Григория Лепса. Суперхиты и полюбившиеся песни в исполнении звезды российской сцены станут лучшим воспоминанием на весь год.

Также в программе вечеринки DJ-сет от Алексея Миронова и выступления легендарного Buddha-Bar Show, ставшего визитной карточкой всемирно известного лаунжа.

Сбор гостей: 20:00 Бронирование столов и билеты по телефону: +7 (812) 962-06-06

Экономика,ПМЭФ-2022,Алексей Миронов,Григорий Лепс,
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