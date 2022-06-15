"Газпром нефть" представила виртуальный портал в Арктику на ПМЭФ-2022

Компания "Газпром нефть" и студия Radugadesign представили на Петербургском международном экономическом форуме совместный арт-проект "Погружаясь в Арктику", сообщает пресс-служба компании.

Фото: gazprom-neft.ru gazprom-neft.ru

В главном павильоне "Экспофорума" установили гигантский ледяной куб, который стал виртуальным порталом в мир Крайнего Севера. С помощью него зрители могут увидеть обитателей северных морей.

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Инсталляцию оживляет технология 3D Naked Eye, впервые представленная на ПМЭФ. Она создает иллюзию объемного изображения без необходимости использовать очки виртуальной или дополненной реальности. Благодаря технологии ровные поверхности превращаются в слои льда или толщу морской воды.

Эффект 3D Naked Eye работает по законам оптической иллюзии. Один из приемов – это имитация экрана внутри экрана: создается аналог виртуальной рамки, за поля которой выходит изображение. У зрителя создается впечатление, что цифровые объекты начинают парить в пространстве, как голограмма.

Над арт-проектом работали десятки специалистов. Это и графические дизайнеры, и инженеры, и полярники. К примеру, при создании цифрового моржа и кита программистов консультировали ученые "Газпром нефти". Благодаря этому удалось добиться максимальной реалистичности изображений и повторить физику движений животных в воде.

Член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль рассказал, что этот проект компания придумала потому, что давно работает в Арктике и влюблена в нее.

"Встреча с ней всегда удивляет и дарит ни с чем не сравнимые впечатления, которые мы постарались передать через эмоциональные визуальные образы морских животных. Цифровые технологии открывают это завораживающее бескрайнее пространство с его энергией и величием, приглушенными цветами и отсутствием резких движений. А лаконичная геометрия куба дает возможность не отвлекаться на форму и сосредоточиться на медитативном взаимодействии с миром Крайнего Севера", – подчеркнул он.