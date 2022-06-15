Чем запомнился нулевой день ПМЭФ-2022

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в нулевой день запомнился гостям стендами с роботом Дуняшей и огромным цветочным панно, а также появлением певца Филиппа Киркорова.

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Робот Дуняша в образе эффектной блондинки встречала посетителей мероприятия, предлагая в качестве угощения им кофе и мороженое. Пообщаться с «девушкой» можно было на стенде Пермского края, сообщают «Невские новости», входящие в Медиагруппу «Патриот».

Кроме того, участников форума впечатлила гигантская композиция из 120 тыс. бутонов, изображающая цветочное поле и руки, которые держат Землю. Красочную фотозону на ПМЭФ-2022 обеспечил ГК «Уралхим».