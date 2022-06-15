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22 минуты назад

Нулевой день ПМЭФ-2022 запомнился гостям роботом Дуняшей, Киркоровым и огромным цветочным панно

Слово и Дело

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в нулевой день запомнился гостям стендами с роботом Дуняшей и огромным цветочным панно, а также появлением певца Филиппа Киркорова.

Чем запомнился нулевой день ПМЭФ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Робот Дуняша в образе эффектной блондинки встречала посетителей мероприятия, предлагая в качестве угощения им кофе и мороженое. Пообщаться с «девушкой» можно было на стенде Пермского края, сообщают «Невские новости», входящие в Медиагруппу «Патриот».

Кроме того, участников форума впечатлила гигантская композиция из 120 тыс. бутонов, изображающая цветочное поле и руки, которые держат Землю. Красочную фотозону на ПМЭФ-2022 обеспечил ГК «Уралхим».

Также стартовый день мероприятия отличился появлением эстрадного певца Филиппа Киркорова, который представлял компанию «Строительные решения». Предприятие заключило соглашение о сотрудничестве с администрацией Ленобласти для строительства ТРК «Звезда» в Новосаратовке.

Экономика,ПМЭФ-2022,Филипп Киркоров,
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