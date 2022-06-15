На ПМЭФ анонсировали цифровой аналитический сервис для губернаторов

«На основе данных «Диалога» мы смогли выстроить систему более оперативного реагирования на проблемы и эффективного внедрения лучших управленческих практик. Мы планируем 17 числа презентовать комплексный инструмент губернатора, который будет консолидировать результаты многих рейтингов, динамики этих рейтингов, интеграцию в систему «Смартеки» и возможность обратной связи для решения тех или иных проблем. Наш совместный продукт ВЭБ, «Диалога» и Агентства, думаю, будет эффективным на каждой территории», — подчеркнул он.