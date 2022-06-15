На ПМЭФ анонсировали цифровой аналитический сервис для губернаторов

На ПМЭФ в рамках паблик-тока «Уникальные управленческие решения в условиях нестабильности» ВЭБ, АСИ и «Диалог» анонсировали запуск комплексного цифрового инструмента для губернаторов на основе аналитики данных.
Как отметил генеральный директор «Диалога» Владимир Табак, с развитием digital-среды у граждан возник запрос на получение обратной связи напрямую через социальные сети.
«Наш путь подразумевал создание огромной экосистемы данных. Мы внедрили обратную связь, определили критерии, начали рейтинговать, создали госпаблики. Этот процесс включал в себя глобальную перестройку всей управленческой методологии. Государство – это главный бренд в стране, который не может не позволить себе обратную связь с гражданами в интернете», — добавил он.
Табак подчеркнул, что раньше госсектор относился к интернету как к развлечению. Теперь же удалось показать функциональность диджитала для государства.
В свою очередь, директор регионального развития АСИ по продвижению новых проектов Александр Смекалин отметил важность разработки аналитических решений для рейтингов агентства.
«На основе данных «Диалога» мы смогли выстроить систему более оперативного реагирования на проблемы и эффективного внедрения лучших управленческих практик. Мы планируем 17 числа презентовать комплексный инструмент губернатора, который будет консолидировать результаты многих рейтингов, динамики этих рейтингов, интеграцию в систему «Смартеки» и возможность обратной связи для решения тех или иных проблем. Наш совместный продукт ВЭБ, «Диалога» и Агентства, думаю, будет эффективным на каждой территории», — подчеркнул он.
Эксперты также отметили, что при принятии инфраструктурно важных решений необходимо учитывать обратную связь от граждан и реакцию аудитории на любые инициативы.