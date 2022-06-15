Как ПМЭФ встречает гостей

XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) открылся во вторник. Традиционно его гостей и участников ждет не только насыщенная деловая программа, но и большое количество разнообразных стендов с самым оригинальным оформлением и возможностями - от двери на голосовом управлении до танцев с интерактивной пачкой соды.

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Стенды из цветов и в виде 3D-куба

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Одним из самых популярных у гостей ПМЭФ стал стенд "Уралкалия", как и в прошлом году он выполнен из живых цветов: для его создания использовано 120 тыс. роз, хризантем и гвоздик.

"Стенд оформлен в виде Земли и посвящен концепции компании по сохранению плодородия почвы во всем мире благодаря нашим минеральным удобрениям", - отметил представитель компании.

Стенд компании "Газпромнефть", выполненный в форме ледяного 3D-куба, привлекает посетителей огромными "плавающими" в нем 3D-моржами и нарвалами (морскими единорогами). Неподалеку "Ростех" построил "Дом будущего".

"Мы назвали эту инсталляцию "Домом будущего". С одной стороны, это привычный нам <...> деревянный традиционный материал, с другой стороны - абсолютно футуристичные формы без острых углов", - отметила представитель компании.

Внутри этого дома расположен терменвокс - оригинальный инструмент, изобретенный советским инженером-электромехаником и музыкантом Львом Терменом (1896-1993). На нем играет правнук изобретателя Петр Термен и другие исполнители. Попробовать сыграть на необычном инструменте могут все желающие.

Активно представлены на ПМЭФ и смарт-технологии. Робот "Дуняша" от компании "Промобот" готовит гостям кофе и может рассказать им сказки. А с роботом-рукой можно сыграть в игру, напоминающую французский петанк (цель игры - бросать шарики максимально близко к мишени). На стенде Удмуртии, где родился Петр Чайковский, звучит музыка композитора в исполнении роботизированного пианино.

Компания ООО "Ай-Дорс" из Тольятти (Самарская область) представила инновационную входную смарт-дверь, которой не нужны ключи, - она способна самостоятельно открываться и закрываться при помощи голосового управления или по отпечатку пальца, строить маршруты и осуществлять видеонаблюдение.

Карта России и интерактивная сода

В одном из павильонов представлена "Вышитая карта России" размером 6,7 на 3 м. Ее вышили вручную, используя традиционные народные орнаменты, на фабрике художественных промыслов "Паха Тере" в городе Чебоксары.

Регионы представили на стендах свои ресурсы. К примеру, на стенде Республики Башкортостан можно потанцевать с интерактивной содой, отгадать загадки о ней. В регионе расположена компания "Башсода" - крупный производитель этого продукта в РФ. Ростовская область построила свой павильон, используя тему музыкальных инструментов - здесь и контрабас, и несколько клавишных панелей пианино с названиями национальных проектов.

Дагестан на своем стенде использовал мотивы древних крепостей Дербента, здесь гостей встречают представители региона в национальных костюмах. А на стенде Ленинградской области все желающие могут сфотографироваться с виртуальной копией главы региона Александра Дрозденко, а также отведать местную продукцию: комбучу, снеки, сыры.

Владимирская область на стенде представила металлические барельефы - копии расположенных в храмах региона. О каждом из них расскажет аудиогид. Информация также набрана шрифтом Брайля, есть и сурдоперевод.

Помощь Донбассу и сотрудничество с Египтом

Объединенный стенд "Народного фронта" и "Единой России" посвящен Луганской и Донецкой народным республикам.

"Здесь будет происходить подписание с регионами РФ, компаниями по развитию ДНР и ЛНР", - отметил представитель стенда.

Также участники форума могут оказать помощь жителям Донбасса.

"У нас тут интерактивная панель, там разные типы гуманитарных наборов можно выбрать для определенного населенного пункта, где гуманитарная ситуация наиболее напряженная, заплатить и помочь этим территориям", - отметил собеседник.

Страна-гость форума в этом году - Египет. Ее стенд оформлен в стиле гробниц фараонов с использованием иероглифов. Как отметила представитель страны, на стенде представлен экономический, туристический, культурный потенциал Египта, возможные сферы сотрудничества с другими государствами.