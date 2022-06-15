Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+30° в 
USD 56.66EUR 59.12
Войти в почту
23 минуты назад

ЕС договорился с новыми поставщиками газа

Елена Прошина

В ЕС намерены использовать инфраструктуру Египта для закупок израильского и египетского газа. Об этом со ссылкой на сообщение Еврокомиссии пишет РИА Новости.

В сообщении, сделанном по итогам египетского визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подчеркивается, что ЕС, Египет и Израиль «намерены сотрудничать для обеспечения стабильных поставок газа».

«Газ будет поступать из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья и поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа», - отметили в Еврокомиссии.

При этом в Евросоюзе намерены укреплять сотрудничество в этой сфере «с учетом новой геополитической реальности» и «ситуации на энергетическом рынке» из-за украинского кризиса.

Урсула фон дер Ляйен назвала подписание меморандума по поставкам газа через египетские терминалы на Средиземном море «важным шагом на пути к энергетическому обеспечению Европы».

«Который также превращает Египет в региональный энергетический центр», - констатировала она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». ЕС, США и еще ряд стран ввели на фоне обострения ситуации на Украине масштабные антироссийские санкции.

28 мая генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выступил с предложением остановить подачу российского газа по «Северному потоку – 1». По его словам, эта мера необходима для обеспечения безопасности Украины, а также газотранспортной системы страны. 14 июня «Газпром» сообщил, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут вынуждено сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Это обусловлено невозвратом компанией Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов.

Экономика,Видео,Сергей Макогон,Владимир Путин,Siemens,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители