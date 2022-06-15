ЕС договорился с новыми поставщиками газа

В ЕС намерены использовать инфраструктуру Египта для закупок израильского и египетского газа. Об этом со ссылкой на сообщение Еврокомиссии пишет РИА Новости.

В сообщении, сделанном по итогам египетского визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, подчеркивается, что ЕС, Египет и Израиль «намерены сотрудничать для обеспечения стабильных поставок газа».

«Газ будет поступать из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья и поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа», - отметили в Еврокомиссии.

При этом в Евросоюзе намерены укреплять сотрудничество в этой сфере «с учетом новой геополитической реальности» и «ситуации на энергетическом рынке» из-за украинского кризиса.

Урсула фон дер Ляйен назвала подписание меморандума по поставкам газа через египетские терминалы на Средиземном море «важным шагом на пути к энергетическому обеспечению Европы».

«Который также превращает Египет в региональный энергетический центр», - констатировала она.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». ЕС, США и еще ряд стран ввели на фоне обострения ситуации на Украине масштабные антироссийские санкции.