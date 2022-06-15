ФРС США впервые за 28 лет повысила ключевую ставку на 0,75 п.п.

Федеральная резервная система США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пункта. Теперь она находится в диапазоне от 1,5 до 1,75% годовых, пишет газета «Коммерсантъ».

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Эти действия были ожидаемы для рынка, отмечает РБК. Американский регулятор, между тем, объявил о намерении и дальше повышать ставку: там ждут, что она достигнет 3,4% к концу этого года и 3,8% — к концу 2023 года.

ФРС уже в третий раз повышает свою базовую ставку в этом году. 16 марта ее увеличили впервые с декабря 2018 года. Ранее ее понижали, в том числе, до уровня 0-0,25% годовых на фоне пандемии коронавируса и ожидавшихся угроз для экономики США. В мае 2022 года базовую ставку подняли на 50 б.п. до уровня 0,75-1% годовых, тогда это стало самым резким повышением с 2000 года.

ФРС также понизила прогноз роста ВВП США в этом году до 1,7% с почти 3%, на 2023 год рост американской экономики также ожидается на уровне 1,7%. Кроме того, ухудшены ожидания регулятора по инфляции в этом году — с 4,3% до 5,2%.