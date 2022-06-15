В Крыму построят новый город-курорт

Новый курортный город станет новым глобальным проектом в Крыму и даст возможность разгрузить туристическую инфраструктуру региона. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крупные игроки готовы построить на западном побережье полуострова новый курортный город на 50 тысяч человек. По его словам, курорт будет расположен в Сакском районе или Симферопольском районе и это «направление будет востребовано».

Константинов подчеркнул, что такой глобальный туристический проект в Крыму еще не реализовывали.

«Еще такого Крым не реализовывал при всех масштабах и Крымского моста, и строительства дорог. Сейчас такой кластерный подход, когда решаться будет строительство целого города», - пояснил он в ходе Петербургского международного экономического форума.