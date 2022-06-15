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29 минут назад

В Крыму построят новый город-курорт

Елена Прошина

Новый курортный город станет новым глобальным проектом в Крыму и даст возможность разгрузить туристическую инфраструктуру региона. Об этом РИА Новости рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крупные игроки готовы построить на западном побережье полуострова новый курортный город на 50 тысяч человек. По его словам, курорт будет расположен в Сакском районе или Симферопольском районе и это «направление будет востребовано».

Константинов подчеркнул, что такой глобальный туристический проект в Крыму еще не реализовывали.

«Еще такого Крым не реализовывал при всех масштабах и Крымского моста, и строительства дорог. Сейчас такой кластерный подход, когда решаться будет строительство целого города», - пояснил он в ходе Петербургского международного экономического форума.

Лето 2021 года было рекордным для российских курортов по количеству туристов. Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявлял, что некоторым отелям пришлось закрыть бронирование из-за повышенного спроса. Особенно туристов интересовала Большая Ялта, где в некоторых гостиницах уже в июне было забронировано 80 – 90% номеров на лето. При этом туристы жаловались на высокие цены на полуострове и перебои с подачей воды в гостиницах.

Экономика,Видео,ПМЭФ-2022,Борис Зелинский,Владимир Константинов,Сергей Аксенов,Российский союз туриндустрии,
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