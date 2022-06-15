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52 минуты назад

Румыния добыла первый газ из Черного моря

Елена Прошина

Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску заявил в соцсетях, что первый газ из Черного моря поступил сегодня в систему газопроводов страны. Об этом пишет ТАСС.

Румыния добыла первый газ из Черного моря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это официально! Первый газ из Черного моря поступил сегодня в национальную транспортную систему. Речь идет о газе из месторождения Ана в периметре Мидия, которое эксплуатируется компанией Black Sea Oil & Gas», - написал он.

В свою очередь правительство Румынии отметило, что добыча газа в периметре Мидия «обеспечит 10% национального потребления в год». По мнению властей страны, это позволит Румынии приблизиться к энергетической независимости.

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Штаб-квартира компании Black Sea Oil & Gas распложена в Румынии. Компания принадлежит Carlyle International Energy Partners и Европейскому банку реконструкции и развития.

Ранее стоимость газа в Европе повысилась более чем на 10% на новостях о снижении поставок по «Северному потоку». «Газпром» сообщил, что поставки по трубопроводу будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м.

Это обусловлено невозвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на компрессорную станцию «Портовая». Также решение сократить поставки связано с выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов и выявленными техническими неисправностями двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности.

Экономика,Европейский банк реконструкции и развития,Ростехнадзор,Siemens,Газпром,
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