Румыния добыла первый газ из Черного моря

Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску заявил в соцсетях, что первый газ из Черного моря поступил сегодня в систему газопроводов страны. Об этом пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это официально! Первый газ из Черного моря поступил сегодня в национальную транспортную систему. Речь идет о газе из месторождения Ана в периметре Мидия, которое эксплуатируется компанией Black Sea Oil & Gas», - написал он.

В свою очередь правительство Румынии отметило, что добыча газа в периметре Мидия «обеспечит 10% национального потребления в год». По мнению властей страны, это позволит Румынии приблизиться к энергетической независимости.

Штаб-квартира компании Black Sea Oil & Gas распложена в Румынии. Компания принадлежит Carlyle International Energy Partners и Европейскому банку реконструкции и развития.

Ранее стоимость газа в Европе повысилась более чем на 10% на новостях о снижении поставок по «Северному потоку». «Газпром» сообщил, что поставки по трубопроводу будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м.