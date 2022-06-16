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1 час назад

Вице-премьер РФ: страны Европы пошли на ультиматум Путина

Ura.Ruиещё 1

Большинство европейских клиентов «Газпрома» согласились на ультиматум президента РФ Владимира Путина и перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Вице-премьер РФ: страны Европы пошли на ультиматум Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли. Я думаю, если брать от общего объема потребления примерный процент 90-95», — заявил Новак, говоря об оплате газа в рублях.

Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. В Кремле предупреждали, что Россия прекратит поставки топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. В мае итальянская нефтегазовая группа Eni согласилась на предложенную схему. Ранее Италия просила на это разрешения Евросоюза. Позже на новый порядок оплаты российского газа пошла и Греция.

Экономика,ПМЭФ-2022,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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