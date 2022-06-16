Вице-премьер РФ: страны Европы пошли на ультиматум Путина

Большинство европейских клиентов «Газпрома» согласились на ультиматум президента РФ Владимира Путина и перешли на оплату газа в рублях. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли. Я думаю, если брать от общего объема потребления примерный процент 90-95», — заявил Новак, говоря об оплате газа в рублях.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли в конце марта 2022 года. Это стало ответом на антироссийские санкции, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. В Кремле предупреждали, что Россия прекратит поставки топлива тем странам, которые не будут оплачивать его рублями. В мае итальянская нефтегазовая группа Eni согласилась на предложенную схему. Ранее Италия просила на это разрешения Евросоюза. Позже на новый порядок оплаты российского газа пошла и Греция.