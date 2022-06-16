Внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда. Такое мнение на сессии в рамках ПМЭФ высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились", - сказала она.
Глава регулятора также подчеркнула, что необходимо проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня.
Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.