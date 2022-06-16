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1 час назад

Набиуллина высказалась о возможном запрете доллара и евро

Lenta.ruиещё 1

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что доллар и евро в России запрещены не будут, передает ТАСС.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, она пообещала, что россияне сохранят свои валютные вклады. Также Набиуллина призвала снять большинство валютных ограничений по мере возможной стабилизации ситуации.

Давление на российскую экономику, связанное с ухудшением внешних условий, может сохраниться надолго или даже навсегда, отметила также глава ЦБ. Глава регулятора считает, что «по-прежнему» ситуация для экономики страны обстоять уже не будет.

Набиуллина: внешние условия изменились надолго, если не навсегда

По мере структурной перестройки российская экономика может столкнуться с технологической деградацией, но, по оценкам Набиуллиной, роль может сыграть частная инициатива. Она добавила, что для оценки картины в российской экономике смотреть показатель ВВП недостаточно — необходимо принимать во внимание и благосостояние населения.

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