Набиуллина попросила не искать врагов среди авторов мрачных прогнозов

Критиковать тех, кто делает мрачные прогнозы относительно состояния и будущего российской экономики, делать из них виноватых, абсолютно неправильно. Таким образом глава Центробанка Эльвира Набиуллина ответила на реплику помощника президента страны Максима Орешкина относительно экспертов, предупреждающих о проблемах в стране, передает РБК.

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По ее мнению, ситуация меняется быстро, поэтому надо не заниматься поиском «неверующих», а проявлять гибкость, реагировать адекватно к переменам. «Искать виноватых в прогнозистах — это последнее дело, на мой взгляд», — подчеркнула она.

До этого Орешкин предположил, что пессимистами движет желание навредить России или же неверие в свою страну и свои силы. В действительности, уверен помощник президента, происходящие в настоящий момент события показывают, что Россия — сильная страна и справилась с проблемами.

«Верить надо в себя просто», — поделился чиновник рецептом успеха.

Орешкин уже не в первый раз выдает наиболее позитивную оценку происходящего. Месяц назад он утверждал, что инфляция по итогам года не превысит 15 процентов, а падение ВВП ограничится 5 процентами.

Прогнозы российских и зарубежных экспертов и институтов выглядят значительно более негативными. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что ВВП сократится на 10 процентов, а Минэкономразвития ожидает падения ВВП на 7,7-8,8 процента. Международное рейтинговое агентство S&P считает, что российская экономика сократится на 11,1 процента в 2022 году.