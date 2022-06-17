Общий объем расходов федерального бюджета в текущем году вырастет на 3 трлн рублей из-за поддержки импортеров и составит около 26 трлн рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
По его словам, это связано, в том числе, с рядом льгот по налогам.
"Льготы по налогам и снижение ставок по отдельным налогам для тех, кто производит нужные сейчас продукты, которые мы сейчас в меньшей степени стали получать в связи со всякими ограничениями. По субсидиям - точно так же. У нас сейчас ограничения в импорте, стимулировать нужно, субсидируем. Никогда об этом не говорили, но жизнь такова, что нужно помогать импортерам. Такого рода решений очень много. Мы в этом году дополнительно 3 трлн (рублей - прим. ТАСС) сверх плана выделяем на такого рода решения", - сказал Силуанов на деловом завтраке "Сбера" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Если посмотреть бюджет, это где-то 26 трлн (рублей - прим. ТАСС) расходы", - добавил Силуанов.
Ранее министр заявил, что у бюджета РФ нет "провала доходов", однако сейчас все доходы идут на покрытие расходов. По итогам года ожидается дефицит бюджета до 2% ВВП.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, расходы запланированы на уровне 23,694 трлн рублей.