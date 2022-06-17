"Льготы по налогам и снижение ставок по отдельным налогам для тех, кто производит нужные сейчас продукты, которые мы сейчас в меньшей степени стали получать в связи со всякими ограничениями. По субсидиям - точно так же. У нас сейчас ограничения в импорте, стимулировать нужно, субсидируем. Никогда об этом не говорили, но жизнь такова, что нужно помогать импортерам. Такого рода решений очень много. Мы в этом году дополнительно 3 трлн (рублей - прим. ТАСС) сверх плана выделяем на такого рода решения", - сказал Силуанов на деловом завтраке "Сбера" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).