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48 минут назад

В Египте заявили о планах начать принимать карты «Мир»

Вечерняя Москваиещё 6

Правительство Египта совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начало работу по запуску карт платежной системы «Мир» на территории страны. Об этом в четверг, 16 июня, заявил генеральный директор Египетской банковской компании (EBC) Тарек Рауф, в ходе выступления на ПМЭФ-2022.

Египет может начать принимать карты «Мир»
Фото: shutterstockshutterstock

— Русские туристы очень важны для нас, для Египта. Поэтому мы работаем в настоящий момент с НСПК вместе для того, чтобы можно было принимать их карточки в Египте, — сказал он.

До этого первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что РФ начала сотрудничество с четырьмя странами над запуском приема карт «Мир». Однако раскрывать названия стран она не стала, передает «Интерфакс».

Накануне глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев сообщил, что доля карт платежной системы «Мир» на российском рынке за последние четыре месяца выросла с 32 до 35 процентов. Он выразил уверенность, что доля таких карт продолжит расти на отечественном рынке после ухода c него иностранных платежных систем.

Экономика,ПМЭФ-2022,Ольга Скоробогатова,Владимир Комлев,Банк России,НСПК,
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