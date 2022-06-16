Индия захотела торговать с Россией в рупиях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным издания, Нью-Дели планирует использовать сумму в рупиях, эквивалентную двум миллиардам долларов и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк. Индия ранее использовала механизм рупия-рубль, но он потерял популярность из-за крайней волатильности российской валюты, пояснил источник.

Он также добавил, что депозиты на российских счетах могут увеличиться до пяти миллиардов долларов к концу года, учитывая то, как много покупает Индия.

Дефицит торгового баланса Индии с Россией за год, закончившийся в марте 2022 года, составил 6,61 миллиарда долларов, а общий объем двусторонней торговли — 13,1 миллиарда долларов.