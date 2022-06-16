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1 час назад

На полях ПМЭФ  обсудили проблему цифрового  суверенитета  в условиях кибервойны

Авторадио

На полях ПМЭФ прошла панельная дискуссия «Милитаризация киберпространства: как пройти идеальный шторм», организованная при поддержке «Ростелекома». На ней выступил заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга», генеральный директор RUTUBE Александр Моисеев.

На полях ПМЭФ обсудили проблему цифрового суверенитета в условиях кибервойны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, атака хакеров на сервис RUTUBE в мае показала, что ни одна компания, ни одно ведомство не может оставаться в стороне, чувствовать себя в безопасности. Взлом — это вопрос времени и затрат. Жизнь подводит к единственно верному решению - необходимости консолидировать накопленные знания и опыт, к созданию единой базы инцидентов, отметил Александр Моисеев. Петербургский международный экономический форум продлится в Северной столице до 18 июня. Газпром-Медиа Холдинг - генеральный медиапартнер мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,Александр Моисеев,Газпром-медиа,
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