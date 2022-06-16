На полях ПМЭФ  обсудили проблему цифрового  суверенитета  в условиях кибервойны

По его словам, атака хакеров на сервис RUTUBE в мае показала, что ни одна компания, ни одно ведомство не может оставаться в стороне, чувствовать себя в безопасности. Взлом — это вопрос времени и затрат. Жизнь подводит к единственно верному решению - необходимости консолидировать накопленные знания и опыт, к созданию единой базы инцидентов, отметил Александр Моисеев. Петербургский международный экономический форум продлится в Северной столице до 18 июня. Газпром-Медиа Холдинг - генеральный медиапартнер мероприятия.