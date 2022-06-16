Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
58 минут назад

На ПМЭФ показали тизер второго сезона «Игры на выживание»

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Premier в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показал тизер второго сезона сериала «Игра на выживание».

На ПМЭФ показали тизер второго сезона «Игры на выживание»
Фото: PremierPremier

Сюжет второго сезона развернется вокруг событий, происходящих после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити-шоу «Выживший».

Новым участникам предстоит сыграть в новую смертельной игр на территории неизвестной восточной страны.

Режиссером нового сезона снова стал Карен Оганесян. Главные роли исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов.

Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Нелли Яралова. Производством проекта занимались кинокомпания Карго по заказу 1-2-3 Production.

Новый сезон будет доступен онлайн уже в 2022 году.

Ранее Ана де Армас предстала в образе Мэрилин Монро в трейлере байопика «Блондинка».

Экономика,Линда Лапиньш,Владимир Веревочкин,Евгений Никишов,Андрей Чадов,Ана де Армас,Мэрилин Монро,Карен Оганесян,Анна Зайкова,Игорь Верник,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители