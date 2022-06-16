На ПМЭФ показали тизер второго сезона «Игры на выживание»

Онлайн-кинотеатр Premier в рамках XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) показал тизер второго сезона сериала «Игра на выживание».
Сюжет второго сезона развернется вокруг событий, происходящих после того, как 16 человек пропали в тайге на съемках реалити-шоу «Выживший».
Новым участникам предстоит сыграть в новую смертельной игр на территории неизвестной восточной страны.
Режиссером нового сезона снова стал Карен Оганесян. Главные роли исполнили Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов.
Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Нелли Яралова. Производством проекта занимались кинокомпания Карго по заказу 1-2-3 Production.
Новый сезон будет доступен онлайн уже в 2022 году.
Ранее Ана де Армас предстала в образе Мэрилин Монро в трейлере байопика «Блондинка».