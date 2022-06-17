На ПМЭФ предложили создать в России международный финансовый центр

У России появился уникальный шанс создать Международный финансовый центр и стать «инвестором реального сектора». Об этом заявил главный экономист по России «ВТБ Капитала» Александр Исаков во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он сравнил ситуацию с кризисом 1970-х годов, когда были высокая инфляция, рост цен и ставок, а у стран появился запрос на финансирование.

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Специалист уверен, что скоро появится спрос на сбережения в валюте. Тем не менее сейчас накопление денег связано с большими рисками, а банковская система предлагает отрицательные ставки.

Исаков добавил, что если в Москве создадут Международный финансовый центр, то появится возможность сделать ставки ниже глобальных. Это, в свою очередь, поможет стране стать инвестором реального сектора экономики для дружественных стран.

О ПМЭФ-2022

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — ежегодная экономическая конференция в России, которую в СМИ часто называют «русским Давосом» (по аналогии со Всемирным экономическим форумом в швейцарском Давосе). Юбилейный, 25-й ПМЭФ проходит 15–18 июня 2022 года. Главная тема форума в этом году — «Новый мир — новые возможности».

На площадке форума встречаются лидеры государств, министры финансов, руководители российских и иностранных компаний, финансисты и учёные. Они обсуждают экономические вопросы, стоящие перед Россией и мировыми рынками. Ежегодно форум посещают более 10 000 участников из более чем 140 стран мира. С 2005 года в работе форума принимает участие президент России.

Форум имеет практическую направленность. С 2010 года в рамках ПМЭФ было подписано несколько сотен инвестиционных соглашений и меморандумов на общую сумму почти $600 млрд. Больше всего договоров заключили в 2013-м: 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн рублей. В 2019 году сумма соглашений составила 3,271 трлн рублей, в 2021 году — 4,267 трлн рублей.