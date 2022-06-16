На полях ПМЭФ-2022 обсудили проблемы развития туристической отрасли

«Мы должны делать туризм инвестиционно привлекательным, а здесь три ключевых направления работы. Мы продолжим снижать налоговую нагрузку. Революционное решение этого года – нулевой НДС для гостиничных услуг. Он с 1 июля вступает в силу, но мы считаем, что и дальше нужно продолжать снижать эту налоговую нагрузку. Следующее направление - это дешевые, длинные кредиты для инвесторов, которые готовы строить гостиницы. И третье направление, чтобы поддерживать инвестиционную активность - это, конечно же, помощь бизнесу расширять «крылья» сезона. Именно качать и стимулировать низкий сезон для того, чтобы вкладываться в туризм было выгоднее».