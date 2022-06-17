Гарик Сукачев выступил в рамках ПМЭФ

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выступил с концертом в одном из ресторанов Ginza в Санкт-Петербурге, сообщает «РЕН ТВ».
Сукачев высказался строчками из песни Макаревича о ситуации на Украине Мероприятие было приурочено к Петербургскому международному экономическому форуму. В рамках выступления прозвучали самые известные хиты.
Выступление Сукачева оказалось в центре внимания из-за отмены концерта группы «Би-2», который был запланирован на 17 июня в одном из ресторанов Ginza. В ресторане замену артистов объяснили динамикой продаж, добавив, что фанаты «БИ-2», смогут вернуть деньги за билеты.