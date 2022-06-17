Гарик Сукачев выступил в рамках ПМЭФ

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выступил с концертом в одном из ресторанов Ginza в Санкт-Петербурге, сообщает «РЕН ТВ».

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Сукачев высказался строчками из песни Макаревича о ситуации на Украине Мероприятие было приурочено к Петербургскому международному экономическому форуму. В рамках выступления прозвучали самые известные хиты.