«Какая боль»: французов испугала перспектива остаться без газа

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на снижение поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" из-за проблем с ремонтом турбин для него в Канаде.
Как пишет Le Figaro, в Германии поставили все происходящее в газовой сфере в контекст "высокой напряженности в отношениях России с западными странами". При этом экспорт российского газа в Европу неуклонно сокращается с момента введения западных санкций против Москвы, поскольку ЕС стремится заместить поставки энергоресурсов из России.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером", – заявил пользователь Ecusettedenoireuil.
"Эту фразу надо выгравировать на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе!" – цитирует РИА Новости пользователей.
"Вот мне интересно спросить про все эти меры Европы против России: они больше делают больно России или, не дай Бог, самой Европе?!" – задался вопросом Ano85293.
"Европе, Европе больно делают! Россия компенсирует свои расходы за счет скачка на цену газа!" – выразил мнение Schroumpfarceur.
"Они пишут о газовом шантаже со стороны России. О чем они? Насколько я знаю, это европейцы больше не хотят российского газа... (Глава Еврокомиссии. – прим. ред.) Урсула (фон дер Ляйен. – прим. ред.) действительно несет какую-то чушь!" - написал Arnaud5675.
"Санкции ЕС, вероятно, приведут к тому, что этой зимой пострадают самые экономически слабые из нас, то есть самые бедные. Но в это же время Елисейский дворец и квартира мадам фон дер Ляйен будут регулярно отапливаться", - отметил Antonym.
"Как вы думаете, кто сдастся первым? Европа без энергии или Россия, накопившая за годы сотни миллиардов долларов в своей кубышке и продолжающая продавать топливо Индии и Китаю?" – добавил Dedale.
Ранее "СП" писала, что «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного двигателя Siemens на КС «Портовая».