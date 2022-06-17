«Какая боль»: французов испугала перспектива остаться без газа

"Санкции ЕС, вероятно, приведут к тому, что этой зимой пострадают самые экономически слабые из нас, то есть самые бедные. Но в это же время Елисейский дворец и квартира мадам фон дер Ляйен будут регулярно отапливаться", - отметил Antonym.