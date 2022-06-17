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30 минут назад

«Какая боль»: французов испугала перспектива остаться без газа

Свободная пресса

Читатели французской газеты Le Figaro отреагировали на снижение поставок газа в Европу по трубопроводу "Северный поток" из-за проблем с ремонтом турбин для него в Канаде.

«Какая боль»: французов испугала перспектива остаться без газа
Фото: ТАССТАСС

Как пишет Le Figaro, в Германии поставили все происходящее в газовой сфере в контекст "высокой напряженности в отношениях России с западными странами". При этом экспорт российского газа в Европу неуклонно сокращается с момента введения западных санкций против Москвы, поскольку ЕС стремится заместить поставки энергоресурсов из России.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Как говорила еще моя бабушка: если ты наркоман, ты не будешь ссориться с наркодилером", – заявил пользователь Ecusettedenoireuil.

"Эту фразу надо выгравировать на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе!" – цитирует РИА Новости пользователей.

"Вот мне интересно спросить про все эти меры Европы против России: они больше делают больно России или, не дай Бог, самой Европе?!" – задался вопросом Ano85293.

"Европе, Европе больно делают! Россия компенсирует свои расходы за счет скачка на цену газа!" – выразил мнение Schroumpfarceur.

"Они пишут о газовом шантаже со стороны России. О чем они? Насколько я знаю, это европейцы больше не хотят российского газа... (Глава Еврокомиссии. – прим. ред.) Урсула (фон дер Ляйен. – прим. ред.) действительно несет какую-то чушь!" - написал Arnaud5675.

"Санкции ЕС, вероятно, приведут к тому, что этой зимой пострадают самые экономически слабые из нас, то есть самые бедные. Но в это же время Елисейский дворец и квартира мадам фон дер Ляйен будут регулярно отапливаться", - отметил Antonym.

"Как вы думаете, кто сдастся первым? Европа без энергии или Россия, накопившая за годы сотни миллиардов долларов в своей кубышке и продолжающая продавать топливо Индии и Китаю?" – добавил Dedale.

Ранее "СП" писала, что «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного двигателя Siemens на КС «Портовая».

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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