Раскрыты подробности выступления Путина на ПМЭФ

Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет, в том числе, говорить об экономике и причинах кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , передает РИА Новости.

Он также уточнил, что речь в основном пойдет об экономике: о том как происходящее на нее влияет, как будет жить российская экономика «в условии враждебных проявлений Запада», о новых «друзьях» в других частях мира и причинах кризиса в разных секторах мировой экономики. Песков также выразил уверенность, что несмотря на «абсолютно беспрецедентную экономическую войну», которую сейчас ведут против России, выступление Путина будут слушать с большим вниманием.