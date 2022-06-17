Раскрыты подробности выступления Путина на ПМЭФ

Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет, в том числе, говорить об экономике и причинах кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По мнению Пескова, трудно переоценить значение выступления Путина на форуме, глава государства очень ответственно к этому относится.
«Будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идет именно… об экономических процессах», — отметил официальный представитель Кремля.
Он также уточнил, что речь в основном пойдет об экономике: о том как происходящее на нее влияет, как будет жить российская экономика «в условии враждебных проявлений Запада», о новых «друзьях» в других частях мира и причинах кризиса в разных секторах мировой экономики. Песков также выразил уверенность, что несмотря на «абсолютно беспрецедентную экономическую войну», которую сейчас ведут против России, выступление Путина будут слушать с большим вниманием.
«И форум, и это выступление президента по времени, конечно, совпадает с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, в мировой экономике, в мировой политике. И это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать», — заключил официальный представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь российского лидера опроверг информацию о том, что Путин во время своей речи объявит о всеобщей мобилизации.