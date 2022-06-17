Греф высоко оценил гибкость российской экономики

«Первый эффект от санкций значительно более мягкий, чем ожидали все эксперты по обе стороны океана, в том числе те, которые вводили санкции против России. Рубль укрепился, и этому есть свои причины, конечно же, в том числе укрепление рубля повлияло на инфляцию. И то, что мы видим сейчас: снижение инфляции и укрепление рубля — это важнейший фактор придания устойчивости», — добавил Греф.