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31 минуту назад

На ПМЭФ назвали лучшие регионы по инвестиционному климату

РИА "ФедералПресс"

На ПМЭФ представили рейтинг лидеров инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ. Как заявили модераторы сессии – первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов и гендиректор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева – показатели увеличились по всей стране.

На ПМЭФ назвали лучшие регионы по инвестиционному климату
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В пятерке лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) оказались Московская область – 79,8 баллов, Москва – 61,2 баллов, Республика Карелия – 35,9 баллов, Мурманская область – 24,5 балла и Санкт-Петербург – 22,5 балла. Московская область сохранила лидерство по сравнению с 2021 годом», – отметил на ПМЭФ первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева оценила состояние российского бизнеса. По ее информации, общий интегральный индекс за прошлый год вырос на 10 пунктов. Она считает, что это серьезный прирост.

«Это значит, что у нас по 70 % показателей улучшения по всей стране. Наверное, благодаря пандемии, мы стали быстрее, своевременнее, точечнее, индивидуальнее подходить и донастраивать те меры поддержки, которые необходимы бизнесу», – подчеркнула Чупшева.

Ранее в рамках ПМЭФ был представлен «Национальный рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России». «ФедералПресс» представляет выборку по регионам ЮФО и СКФО по первой части рейтинга.

Экономика,ПМЭФ-2022,Светлана Чупшева,Андрей Белоусов,Агентство стратегических инициатив,Правительство РФ,
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