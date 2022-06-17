На ПМЭФ назвали лучшие регионы по инвестиционному климату

«Это значит, что у нас по 70 % показателей улучшения по всей стране. Наверное, благодаря пандемии, мы стали быстрее, своевременнее, точечнее, индивидуальнее подходить и донастраивать те меры поддержки, которые необходимы бизнесу», – подчеркнула Чупшева.