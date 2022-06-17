В Москве полностью обновили инвестиционную карту

"Карта на инвестпортале остается одним из самых востребованных разделов: с 2020 года ею воспользовались 146 тыс. раз. Сегодня там представлено более 100 площадок для бизнеса любого масштаба, а также около 3 тыс. городских объектов для покупки или аренды на торгах. В этом году мы доработали сервис: провели интеграцию инвесткарты с открытыми данными правительства Москвы, расширили функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от органов власти и предприятий города, внедрили более детальный фильтр подбора объектов для инвестиций. Все это позволит принять более взвешенное решение для запуска бизнес-проекта", - сказал Овчинский.