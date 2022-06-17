В Москве полностью обновили инвестиционную карту

Инвестиционная карта полностью обновлена на соответствующем портале Москвы, теперь на ней отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении, строящихся рядом объектах и транспортной инфраструктуре. Об этом журналистам сообщил в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский в пятницу.
"Карта на инвестпортале остается одним из самых востребованных разделов: с 2020 года ею воспользовались 146 тыс. раз. Сегодня там представлено более 100 площадок для бизнеса любого масштаба, а также около 3 тыс. городских объектов для покупки или аренды на торгах. В этом году мы доработали сервис: провели интеграцию инвесткарты с открытыми данными правительства Москвы, расширили функционал аналитических слоев, основанных на статистике и агрегированных данных от органов власти и предприятий города, внедрили более детальный фильтр подбора объектов для инвестиций. Все это позволит принять более взвешенное решение для запуска бизнес-проекта", - сказал Овчинский.
Он добавил, что инвесторы могут подобрать площадку для локализации в технопарках столицы и особой экономической зоне "Технополис "Москва", изучить промышленные территории и участки от города для создания новых производств, а также строения, земельные участки, машино-места, нежилые или жилые помещения с учетом их расположения, площади и начальной цены на торгах.
Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, подобрать идеальную площадку для размещения конкретного предприятия в многомиллионном мегаполисе - зачастую непростая для инвестора задача. Важно сразу учесть множество параметров: аудиторию, наличие городской инфраструктуры, транспортную доступность. Чтобы помочь предпринимателям, город модернизировал инвесткарту на инвестиционном портале, интегрировав ее с датасетами городских ведомств и геоаналитическими данными операторов связи.
"Москва сама не первый год использует эти инструменты при принятии управленческих решений. Такой data-driven подход уже доказал свою эффективность. Теперь эти инструменты доступны и столичному бизнесу. Обновленный сервис предоставляет предпринимателям максимально возможный объем информации, которая поможет инвесторам более детально изучить бизнес-среду, оценить соответствие площадки необходимым критериям и просчитать риски при реализации проекта", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.