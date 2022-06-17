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43 минуты назад

Франция перестала получать российский трубопроводный газ

Лера Букина

Франция больше не получает российский трубопроводный газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского оператора GRTgaz.

«С 15 июня компания GRTgaz отмечает прекращение физического потока [газа] из Германии во Францию», - говорится в сообщении.

По данным агентства Франс Пресс (АФП), подавляющее большинство импортируемого из России по трубопроводу газа поступало непосредственно через ФРГ.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату в рублях, это порядка 90-95% поставлявшихся объемов.

Ранее эксперты, опрошенные «Известиями», сообщили, что цены на газ в Европе в ближайший месяц могут по-прежнему расти на фоне снижения поставок «Газпрома» и достичь уровня $2 тыс. за тысячу кубометров.

«Газпром» ограничил поставки газа в Италию в два раза

Газ в Европе уже значительно вырос в цене. 16 июня биржевые цены впервые с начала апреля превысили $1,5 тыс. за тысячу кубометров. Еще в начале июня сырье стоило менее $1 тыс.

Экономика,Видео,Александр Новак,Газпром,
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