Франция больше не получает российский трубопроводный газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление французского оператора GRTgaz.

«С 15 июня компания GRTgaz отмечает прекращение физического потока [газа] из Германии во Францию», - говорится в сообщении.

По данным агентства Франс Пресс (АФП), подавляющее большинство импортируемого из России по трубопроводу газа поступало непосредственно через ФРГ.

Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату в рублях, это порядка 90-95% поставлявшихся объемов.

Ранее эксперты, опрошенные «Известиями», сообщили, что цены на газ в Европе в ближайший месяц могут по-прежнему расти на фоне снижения поставок «Газпрома» и достичь уровня $2 тыс. за тысячу кубометров.