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1 час назад

Путин на полях ПМЭФ проводит встречу с Милорадом Додиком

ТАССиещё 4

Президент России Владимир Путин начал переговоры с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком. Встреча проходит в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин на полях ПМЭФ проводит встречу с Милорадом Додиком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава российского государства неоднократно встречался в Додиком, в том числе и во время предыдущих форумов в Санкт-Петербурге.

Выступая в четверг на ПМЭФ, член Президиума Боснии и Герцеговины указал на опасность проигрыша в информационной войне, он считает необходимым активнее продвигать позиции РФ в медийной сфере Запада. По словам Додика, "Запад закрывает все российские СМИ, все, которые может". Однако на Балканах российские средства массовой информации представлены, Сербия и Республика Сербская продолжают противостоять давлению Запада.

Додик также заявил, что Балканский регион не сможет выжить без российских нефти и газа.

Экономика,ПМЭФ-2022,Милорад Додик,Владимир Путин,
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