Путин на полях ПМЭФ проводит встречу с Милорадом Додиком

Президент России Владимир Путин начал переговоры с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком. Встреча проходит в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Глава российского государства неоднократно встречался в Додиком, в том числе и во время предыдущих форумов в Санкт-Петербурге.

Выступая в четверг на ПМЭФ, член Президиума Боснии и Герцеговины указал на опасность проигрыша в информационной войне, он считает необходимым активнее продвигать позиции РФ в медийной сфере Запада. По словам Додика, "Запад закрывает все российские СМИ, все, которые может". Однако на Балканах российские средства массовой информации представлены, Сербия и Республика Сербская продолжают противостоять давлению Запада.