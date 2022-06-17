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52 минуты назад

Вкладываться в детство: на ПМЭФ обсудили инвестиции в будущее

РИА "ФедералПресс"

Вчера в рамках трека «ПМЭФ.Юниор» на Петербургском экономическом форуме состоялась сессия «Россия 2050: инвестиции в послезавтра». В мероприятии поучаствовали ведущие политики страны.

Вкладываться в детство: на ПМЭФ обсудили инвестиции в будущее
Фото: Фонд РосконгрессФонд Росконгресс

«Участники встречи сошлись во мнении, что в 2050 году сегодняшние школьники будут определять лицо экономики, гуманитарной и технологической сфер России и мира, а значит, сегодня перед государством лежит особая ответственность перед поколением, которое займет лидирующие позиции через 20–25 лет», – отметили в Росмолодежи.

На мероприятии подчеркнули, какие большие надежды возлагаются на создаваемое в России движение детей и молодежи. Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что оно будет опираться на мнение школьников.

Глава Росмолодежи Ксения Разуваева подчеркнула, что, говоря об инвестициях в послезавтра, важно вкладываться в детство, потому что оно может влиять на будущее через подрастающее поколение. Она добавила, что в ведомстве детей видят как неотъемлемую часть экосистемы молодежной политики.

«В новом движении место для себя смогут найти не только школьники от 6 лет и студенты, но и взрослые – родители и педагоги, которые возьмут на себя роль наставников», – отметила руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Итоги встречи было доверено подвести детям. Ребята согласились со мнением спикеров и рассказали о своих интересах и планах на жизнь.

Экономика,ПМЭФ-2022,Ксения Разуваева,Елена Шмелева,Сергей Кравцов,Росмолодежь,
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