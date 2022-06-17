Путин объявил о снижении инфляции в России

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4 процента. При этом, начиная со второй половины мая, рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал президент в ходе совещания по вопросам экономики.