Популярные исполнители выступили на концерте в рамках ПМЭФ-2022

Концерт «Звезды Русского Радио» в рамках Петербургского международного экономического форума — 2022 прошел на Дворцовой площади 17 июня.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы» Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Жители и гости Северной столицы смогли увидеть шоу с участием любимых исполнителей совершенно бесплатно. К мероприятию могли присоединиться тысячи зрителей по всей России благодаря прямой трансляции на официальных страницах «Русского Радио» и телеканала RU.TV в социальных сетях.

Концерт «Звезды Русского Радио» был организован «Русской Медиагруппой», которая в этом году получила почетный статус генерального партнера фестиваля культуры ПМЭФ-2022.

Выступление популярных звезд российского шоу-бизнеса стало ярким завершением форума. Перед собравшимися на Дворцовой площади выступили певцы Лариса Долина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Елена Север, группа «Земляне», ВладиМир, Слава, Марина Бриз, ЮрКисс, Filatov and Karas, группа «Марсель» и другие.