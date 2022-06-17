Выступление Путина на ПМЭФ началось с задержки из-за DDOS-атак

В Северной столице продолжает свою работу XXV Петербургский международный экономический форум, открывшийся накануне.

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Как известно, на площадке ПМЭФ на 14:00 было намечено выступление президента РФ Владимира Путина, однако из-за кибератак на базу аккредитации форума оно было перенесено на 15:00, а по факту началось в 15:40. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «со вчерашнего дня начались очень массированные DDOS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ. Ее вчера и ночью атаки сдерживали, но сегодня, к сожалению, из-за «интенсифицированных DDOS-атак» была выведена из строя база участников форума и система аккредитации, и система допуска по бейджам.

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«Были небольшие технические проблемы. Слава Богу, они оперативно решены! Спасибо всем тем, кто их так оперативно решил», - заявила модератор пленарного заседания форума, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В начале своего выступления на ПМЭФ Владимир Путин поприветствовал его участников и заявил, что форум проходит в «непростое для всего мирового сообщества время», когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались «под ударом».

По его словам, многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через «новые испытания», более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны – «подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе», и сделано это «намеренно», ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий.

«Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, - продолжил президент РФ, - вновь подчеркивал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась (начать хочу с этого, от этого никуда не деться), – завершилась несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствами. Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра».

Путин считает, что «изъян заложен в самой идее», согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближенных или, как еще говорят, «допущенных» к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений – когда это становится необходимо – трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких «догмах», определенно неустойчив, подчеркнул российский лидер.

«Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, - отметил Путин, - у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета».

При этом Путин особо подчеркнул, что прежде всего речь идет об объективных процессах, о «поистине революционных, тектонических изменениях» в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать.

Однако, похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают «в такого рода иллюзиях», констатировал президент РФ.

По его словам, они не хотят замечать очевидных вещей, а упорно «цепляются за тени прошлого», например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная, - вечного ничего не бывает.

Говоря о наших западных «коллегах», Путин подчеркнул, что они находятся «в плену своих же собственных заблуждений» о странах вне так называемого золотого миллиарда - считают все остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают «людьми второго сорта», потому что сами считают себя исключительными.

«Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта, - сыронизировал Путин, - отсюда – неуемное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться. Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии и Сирии, Ливии и Ирака».

По словам главы России, расчет был понятен: «нахрапом, с наскока» смять экономику России за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, «по уровню жизни людей».

«Не получилось, - констатировал Путин, - очевидно, это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность».

Путин заверил, что «мрачные прогнозы» относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще в начале весны, не сбылись.

При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти «заклинания» и про доллар за 200 рублей, и про «крах» нашей экономики в целом – всё это было и остается орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги, продолжил глава государства.