Путин на ПМЭФ назвал условия благополучия страны

Не прошло и 10 минут после заявления Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме о льготной ипотеке под 7%, как Сбербанк и ВТБ стали принимать заявки от граждан. Подробнее – политический обозреватель телеканала «МИР 24» Максим Красоткин.

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Перед выступлением Владимира Путина в зале такая тишина, что слышно, как скрипят кресла. Участники форума ждут, что скажет российский лидер. Свою речь президент начал с международной повестки, которая, конечно же, связана с российской экономикой. Страна преодолела инфляционный всплеск, и теперь на фоне укрепления рубля пора сделать доступнее кредитные программы.

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«После резкого роста весной процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются. Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке. Теперь – до 7%», – сказал Путин.

До этого льготная ипотека составляла 9%. Но со снижением ставки условия остались прежними: кредит нужно взять до конца этого года, и он будет максимум 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и 6 миллионов для остальных регионов. Это поможет семьям улучшить жилищные условия. При этом социальные выплаты для нуждающихся остаются. Владимир Путин также поручил правительству слушать запросы семей с детьми.

«Будущее России – это семья с двумя-тремя и большим числом детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке. Нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», – подчеркнул глава государства.

В своей речи Путин не обошел и тему продовольственной безопасности. Россия накормит себя сама и может помочь другим. В этом году ожидается рекордный урожай зерна.

«Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества – нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии. Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, объем наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 миллионов тонн», – отметил Путин.

Конечно, таких результатов удалось достичь благодаря бизнесу. С каждым годом в России предпринимателям упрощают условия для реализации своего дела. Сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз.

«После введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей – вот такой результат – не выросло, а снизилось количество нарушений. Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а, конечно, не принуждать к соблюдению норм и требований. А значит, есть все основания сделать еще один, кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», – сказал президент.