Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+34° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
53 минуты назад

Издатель Габрелянов дал дельный совет молодым журналистам на полях ПМЭФ-2022

Слово и Делоиещё 1

Многие звезды, политики, экономисты и журналисты посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Корреспонденты Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот», пообщались с создателем проекта LIFE, гендиректором издательского дома News Media Арамом Габреляновым. Издатель поделился своими мыслями и дал напутствие молодому поколению журналистов.

Издатель Габрелянов дал совет журналистам на полях ПМЭФ-2022
Фото: Федеральное агентство новостей/Степан ЯцкоФедеральное агентство новостей/Степан Яцко

На пленарном заседании ПМЭФ принял участие лично президент России Владимир Путин. В своей речи российский лидер затронул актуальные вопросы – речь шла о развитии страны, событиях на Украине, а также мировом экономическом секторе. Арам Габрелянов обратил особое внимание на заявления Владимира Путина о развитии бизнеса.

«Президент Путин выступал сегодня с совершенно новым подходом. Самое главное, он сказал, что концепция меняется. Обратил внимание на то, что бизнес должен работать на благо будущего поколения, ради репутации собственного имени, а не ради личного обогащения», — отметил журналист.

Габрелянов также дал совет молодому поколению журналистов. Он констатировал, что еще «зеленым» сотрудникам прессы нужно быть смелее и не бояться брать карьеру в свои руки.

«Кто мешает? Если вы молодой журналист и вам не нравится редактор — идите и сделайте свой канал, который наберет миллион подписчиков и будет даже круче тех СМИ, которые есть», — подчеркнул собеседник.

Журналисты ФАН поинтересовались у медиаменеджера и касательно его профессиональной сферы – ему был задан вопрос, когда на российском ТВ появятся «умные передачи». По мнению Габрелянова, на телевидении «умные передачи появятся тогда, когда появятся умные журналисты».

Экономика,ПМЭФ-2022,Арам Габрелянов,Владимир Путин,фармсинтез,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители