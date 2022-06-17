Издатель Габрелянов дал совет журналистам на полях ПМЭФ-2022

Многие звезды, политики, экономисты и журналисты посетили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Корреспонденты Федерального агентства новостей, входящего в Медиагруппу «Патриот», пообщались с создателем проекта LIFE, гендиректором издательского дома News Media Арамом Габреляновым. Издатель поделился своими мыслями и дал напутствие молодому поколению журналистов.

Фото: Федеральное агентство новостей/Степан Яцко Федеральное агентство новостей/Степан Яцко

На пленарном заседании ПМЭФ принял участие лично президент России Владимир Путин. В своей речи российский лидер затронул актуальные вопросы – речь шла о развитии страны, событиях на Украине, а также мировом экономическом секторе. Арам Габрелянов обратил особое внимание на заявления Владимира Путина о развитии бизнеса.

«Президент Путин выступал сегодня с совершенно новым подходом. Самое главное, он сказал, что концепция меняется. Обратил внимание на то, что бизнес должен работать на благо будущего поколения, ради репутации собственного имени, а не ради личного обогащения», — отметил журналист.

Габрелянов также дал совет молодому поколению журналистов. Он констатировал, что еще «зеленым» сотрудникам прессы нужно быть смелее и не бояться брать карьеру в свои руки.

«Кто мешает? Если вы молодой журналист и вам не нравится редактор — идите и сделайте свой канал, который наберет миллион подписчиков и будет даже круче тех СМИ, которые есть», — подчеркнул собеседник.