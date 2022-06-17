ПМЭФ-2022: новые реалии и перспективы здравоохранения в России

Пандемия COVID-19 потребовала от системы здравоохранения в каждой стране мира гибкости и принятия реактивных решений, а также привлечения дополнительных финансовых и кадровых ресурсов. Что помогло России преодолеть вызовы последних лет? Какие векторы развития отечественной медицины наиболее актуальны сегодня? Эти и другие вопросы обсудили участники дискуссии «Здравоохранение: новые реалии и перспективы трансформации» на площадке Петербургского международного экономического форума. Подробнее — в материале InScience.News.

Фото: Фонд Росконгресс Фонд Росконгресс

Гибкость, мобильность и ориентированность на пациента

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Дискуссию открыло выступление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который рассказал об основных переменах, которые произошли в сфере здравоохранения в последние годы. Крайне важным, по мнению министра, является то, что изменения наблюдаются не только в самой медицине, но и в мышлении людей. Современные жители России сейчас иначе относятся к собственному здоровью, чем, например, десять лет назад. Они чутко оценивают не только свое самочувствие, но и риски возникновения тех или иных заболеваний. Так, более 40% населения воспринимают свое здоровье в качестве «инвестиции» в будущее, которая позволит реализовать долгосрочные планы и перспективы, например карьерные.

«Пандемия сподвигла нас осознать собственную хрупкость. Каждый стал более настороженно относиться к своему здоровью. Нельзя отрицать, что это ведет к формированию определенной тревожности», — пояснил Михаил Мурашко.

Затем министр обратил внимание на необходимость внедрять цифровые технологии в медицину. Они позволят оперативно отслеживать состояние пациентов, выявлять риски заболеваний и своевременно с ними бороться.

«Сегодня уровень самолечения снизился, а уровень доверия к системе здравоохранения возрос. Это стало возможным благодаря доступности медицинской консультации и медицинской помощи. Теперь главный вопрос связан с расширением цифровых сервисов. Цифровые профили медицинских организаций и пациентов — это не просто информационные решения, они влекут за собой перестройку всех организационных процессов», — рассказал министр здравоохранения РФ.

В заключительной части доклада Михаил Мурашко отметил, что медицинские организации должны уделять особое внимание группе пациентов возрастом 37-46 лет, которые в течение последних двух-трех лет не обращались к врачам. Именно эта возрастная группа, в особенности мужчины, наиболее подвержена внезапно возникающим заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

«Если мы говорим о профилактике, нужно подчеркнуть, что важна популяционная профилактика — снижение потребления табака и алкоголя. Эти факторы, наравне с рисковым поведением, являются вызовом для жителей нашей страны, особенно это касается мужчин. Данные социальные факторы во многом влияют на более высокий уровень смертности, по сравнению с женщинами, среди мужского населения в возрасте от 18 до 70 лет», — отметил Михаил Мурашко.

Далее слово предоставили первому заместителю руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяне Яковлевой. Ее доклад продолжил тему изменений, которые произошли в здравоохранении в условиях пандемии COVID-19. Татьяна Яковлева отметила, что в этот период резко возрос поток пациентов и нагрузка на медицинский персонал. Кроме того, пандемия обратила внимание на необходимость увеличить финансирование сферы здравоохранения. Но в то же время, по словам докладчика, этот период дал понять, что 60% проблем, с которыми столкнулась медицина, были связаны с недоработками в организационной части.

«Все системы здравоохранения мира, в том числе России, быстро отреагировали на ситуацию, перестроились и усовершенствовались. COVID-19 показал, что система должна быть максимально гибкой, мобильной и ориентированной на пациента. Мы живем в век цифровых трансформаций, и сейчас нам нужны не только лекарства и вакцины, но и искусственный интеллект, машинное обучение, технологии телемедицины. Они позволят врачам в разных точках страны обмениваться опытом, консультироваться с крупными федеральными медицинскими центрами и тем самым спасать пациентов. Кроме того, цифровые технологии между врачом и пациентом помогут контролировать состояние больных с хроническими заболеваниям и предоставлять им своевременную помощь», — пояснила Татьяна Яковлева.

В заключение докладчик обратила внимание на проблему недостатка высококвалифицированных кадров. При этом, по словам Татьяны Яковлевой, важна подготовка не только врачей и медсестер, но и специалистов в области управления.

Следующий участник дискуссии, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по охране здоровья Дмитрий Хубезов поддержал слова предыдущих докладчиков о том, что современная система здравоохранения должна быть способна очень быстро адаптироваться к меняющимся условиям и вызовам. Также Дмитрий Хубезов согласился с необходимостью воспитания в каждом человеке ответственного отношения к здоровью, поскольку только в этом случае система здравоохранения будет правильно работать.

Продолжим «готовить врача у постели больного»

Далее вектор обсуждения вернулся к теме подготовки медицинских работников. Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Петр Глыбочко так прокомментировал особенности образовательного процесса в российских медицинских вузах:

«Сегодня часто задают вопрос: “Как Болонская система повлияла на систему подготовки врачей?” Да, мы участвовали в Болонской системе, но на большинстве специальностей мы все-таки сохранили специалитет. Я считаю, что выход из Болонской системы не скажется на подготовке врачей, поскольку мы переняли все лучшее от советской системы и сохранили принцип “готовить врача у постели больного”. Кроме того, мы перешли к практико-ориентированной системе подготовки студентов». Также важно, чтобы медицинские университеты сочетали в себе три обязательных компонента — образовательную, исследовательскую и внедренческую функции, чему будет способствовать создание и расширение на их базе клинических центров.

По словам Петра Глыбочко, пандемия, помимо всего прочего, показала, что российская система подготовки медицинских кадров довольно устойчива. Есть, конечно, ряд проблем в системе переподготовке, но этот вопрос можно решить, установив на уровне нормативно-правовых актов обязательное прохождение переподготовки на базе федеральных образовательных центров.

Ольга Кобякова, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ, рассказала о том, на что следует опираться при определении дальнейшего вектора развития системы здравоохранения:

«Чтобы сказать, как изменится в будущем наша система здравоохранения, нужно понимать, как изменится демографическая ситуация в стране через 10-15 лет. Сейчас во всем мире и в России намечен тренд увеличения продолжительности жизни. Россия ставит это своей национальной целью и делает большие успехи. Важно помнить, что демографическая структура населения меняется — в России, как и в большинстве развитых стран, наблюдается старение населения. Поэтому система здравоохранения должна соответствовать той демографической ситуации, которая будет в стране».

Среди основных вызовов, которые ставит перед медициной старение населения, Ольга Кобякова назвала увеличение числа сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, например деменции.

В следующем докладе генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Министерства здравоохранения РФ Евгений Шляхто более подробно рассказал о рисках, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы предотвратить рост смертности по их причине, наиболее важно развивать современные методы диагностики. Кроме того, во всех регионах страны существует потребность в новых центрах для лечения критических состояний — и связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с инфекционными.

От разработки до внедрения

Заключительный доклад представил научный сотрудник Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н. А. Семашко Рамил Хабриев. Он рассказал о том, как происходит процесс внедрения разработок в сфере медицины. Не секрет, что любой лекарственный препарат проходит несколько стадий испытаний, прежде чем попадает в аптеки и больницы. Этот процесс занимает довольно длительное время, и Рамил Хабриев объяснил, почему не всегда удается его сократить:

«У наших научных организаций есть большой потенциал по разработке лекарств, но в то же время есть и ряд препятствий на пути от разработки к внедрению. Так, компетенции научных организаций заканчиваются на этапе доклинических или на первой фазе клинических испытаний. Далее есть некая серая зона, которую своими силами они пройти не смогут. Чтобы преодолеть это препятствие, необходим единый федеральный орган, который будет регулировать все этапы внедрения разработки».