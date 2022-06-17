Самые важные заявления на ПМЭФ за день

Экономическое развитие России будет опираться на предпринимательские свободы и строиться на принципах социальной справедливости, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Участники форума также в течение дня обсудили вызовы, которые стоят перед экономикой страны, а также возросшую роль импорта и последствия колебаний курса национальной валюты.

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ТАСС собрал главные заявления ключевых спикеров ПМЭФ, сделанные 17 июня, во второй официальный день форума, на его сессиях или в интервью ТАСС.

О перспективах экономики

Россия сейчас стоит перед серьезным вызовом - сделать трансформационный рывок в экономике, который не удавалось сделать в течение последних десятилетий. Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф.

С учетом усилий, которые предпринимают власти страны, Сбербанк ожидает возобновления экономического роста в России уже в 2024 года.

"Наш прогноз - что в этом году будет существенный спад. В следующем году тоже будет спад, но меньше, чем в этом году", - заявил Греф, назвав это "ценой адаптации экономики к новым условиям". Качество и скорость экономического роста "будут зависеть от того, насколько будет эффективна экономическая политика".

При этом Греф отметил "совершенно необыкновенную гибкость", которую показала экономика страны.

"Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, <...> это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт".

Позже, выступая на пленарной сессии, президент России Владимир Путин рассказал о мерах, которые помогут совершить необходимый рывок. Так, в ближайшее время появится принципиально новый инструмент - промышленная ипотека под 5% годовых. Ее смогут получать предприятия, которые планируют приобретать готовые площадки для производства.

О принципах экономического развития РФ

Путин в ходе своего выступления озвучил шесть принципов, исходя из которых будет развиваться российская экономика.

Открытость - РФ "никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии".

Опора на предпринимательские свободы - "каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации".

Сбалансированная макрополитика - страна не будет "повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы".

Социальная справедливость - снижение бедности и неравенства. Это спрос на отечественную продукцию. Причем, по всей территории страны. А, значит, и сокращение разрыва в потенциале регионов. Создание новых рабочих мест именно там, где они нужнее всего.

Опережающие темпы развития инфраструктуры.

"Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на укрепление транспортных артерий. В следующем году стартует масштабный план по строительству и ремонту опорной сети федеральных и региональных автодорог", - подчеркнул Путин.

Кроме того, президент заявил о запуске новой комплексной программы модернизации сферы ЖКХ.

Последняя цель - достижение технологического суверенитета.

"Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне", - указал Путин.

О санкциях и их последствиях

Введенные против Москвы санкции Запада Путин назвал "безумными и бездумными", заметив, что этот "экономический блицкриг <...> изначально не имел шансов на успех":

"Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. <...> Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще весной, не сбылись".

В подтверждении своих слов президент отметил, что власти "подавили инфляционный всплеск" - инфляция уменьшилась с пиковых значений и продолжает снижаться. В то же время профицит бюджета в мае оказался вчетверо больше прошлогоднего показателя.

О "переукреплении рубля"

Ситуацию на валютном рынке, где наблюдается серьезное укрепление рубля, Греф охарактеризовал как парадоксальную.

"Огромный профицит торгового баланса, резкое снижение спроса на валюту, резкое снижение импортных потоков привели к переукреплению [рубля]. Такой ситуации я не помню, когда валюта, собственно говоря, в России никому не нужна, банки вводят отрицательные комиссии, спроса на валютные активы нет".

Сегодняшний курс рубля глава Сбербанка назвал "абсолютно рыночным", а также отметил, что в июле произойдет укрепление национальной валюты, "а потом, скорее всего, бизнес решит проблему логистики и импорта и к концу года <...> курс будет 70-75 примерно".

По словам Путина, укрепление национальной валюты выгодно для импортеров, а для экспортеров - наоборот.

"И с таким курсом доллара и рубля по отношению друг к другу есть опасность того, что дешевый импорт к нам пойдет", - отметил глава государства.

Об экспорте и импорте

Ситуация в российской экономике кардинально изменилась.

"То, что считалось главным и важнейшим - экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт, то, что всегда считалось, что нужно выталкивать из страны, становится главным лекарством", - заявил Греф.

Поток товаров в Россию постепенно восстанавливается.

"Нынешний курс очень благоприятен для импортеров, несмотря на все логистические ограничения <...>, импорт начинает потихонечку восстанавливаться, и это хорошо", - сказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

О давлении на бизнес

2022 год станет рекордным по минимальному числу проверок бизнеса за последние годы - в этом уверен генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"В целом применительно к деятельности контролирующих органов моя позиция неизменна - проверок должно быть меньше <...>. И мы будем добиваться этого всеми законными, доступными нам способами и средствами", - подчеркнул он.

Путин отметил, что сейчас "есть все основания <...> навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. <...> Прошу правительство определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы".

О "токсичном долларе"

Минфин РФ видит перспективу в расчетах в национальных валютах, заявил глава ведомства Антон Силуанов. Доллар же он назвал "токсичным" из-за трудностей, возникающих при его использовании.

"Накладываются санкции на банки, а там вклады российских граждан и предпринимателей, долларовые расчеты проходят жесткие системы проверки в западных банках, зачастую зависают на длительное время - все это создает дискомфорт в использовании этих валют", - объяснил Силуанов.

Глава ВТБ Андрей Костин считает развитие международных расчетов в национальным валютах "жизненно важным".

"Это, конечно, универсальный способ расчетов", - отметил он. При этом американский доллар Костин назвал самым мощным оружием Запада, потому что видит, "как ведут себя наши дружественные партнеры: они боятся не ядерного арсенала США <...>, они боятся одного - быть отключенными от доллара".

Костину ответил помощник президента Максим Орешкин:

"Я бы сказал, что доллар - это не оружие. Это наркотик, на который подсадили весь мир с точки зрения расчетов, обслуживания банковской системы и так далее. Конечно, отказ от наркотика - это непростая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо, оно в мире сейчас растет, в большей части этого мира".

Об автопроме

Оставшись без поставок комплектующих от иностранных партнеров, российские автомобильные заводы вынуждены переходить на выпуск упрощенных авто, в том числе без подушек безопасности. По словам вице-премьера Юрия Борисова, это позволит избежать консервации производств и сохранить рабочие места.

"Переживем, не война в этом плане: поездят и без подушки безопасности какое-то время, потом поменяют и поставят", - сказал он.

Автомобили в России при этом подорожали на 25-30%, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"В феврале-марте поднялись цены, изменялся курс, происходили закупки комплектующих. Естественно, сегодня понесенные предприятиями издержки как-то нужно компенсировать", - объяснил он.

Мантуров сообщил, что до конца года должно запустить производство предприятие "Москвич".

"Возможно, это будет гибридная либо электрическая версия", - добавил он. По словам министра, "есть планы полностью загрузить площадку "Автоваза" вместе с Ижевском - выйти на 800 тыс. машин в год". Ожидается, что это произойдет до 2024 года.

Об угрозе дефляции

Как заметил зампред Банка России Алексей Заботкин, пока дефляция России не грозит. "Пока у нас рост цен год к году 16,7", - сказал он.

"Категорически не согласен" с такой оценкой оказался министр экономического развития РФ Максим Решетников. "У нас пятую неделю идет дефляция. Не надо мерить инфляцию год к году. <...> Мы реально сползаем в дефляционную спираль", - заявил он.

В мае глава Минэкономразвития отмечал, что дефляционные процессы последних недель и "переукрепление рубля" создали риск попадания в дефляционную спираль, когда сокращение денег в экономике приводит к сокращению в производстве и снижению цен.

Одной из основных проблем российской экономики министр считает падение потребительского спроса:

"Люди деньги не тратят, бизнес накопил 26 трлн на депозитах, он их не инвестирует, потому что большая неопределенность, перенастройка и т. д. И это большая проблема для экономики, потому что если никто не тратит деньги, то нет спроса, падает производство и т. д.".